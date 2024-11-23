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Загадочное соединение в воде: ученые делают важное открытие

1:28
Наука

Группа ученых из США и Швейцарии сделала важное открытие — они выявили неизвестное соединение, образующееся при разложении хлорированных дезинфекторов воды.

Излив крана
Фото: Freepik by wirestock, PDM
Излив крана

Вода, которая используется для дезинфекции и защиты от заболеваний, таких как холера и брюшной тиф, может содержать анион хлоронитрамида (Cl-N-NO2-) — продукт разложения неорганических хлораминов, применяемых для очистки воды.

Хотя его токсичность еще не изучена, схожесть с другими опасными химическими веществами вызывает опасения.

Основной момент исследования заключается в том, что химическое соединение оставалось невыявленным в течение десятилетий.

Работа ученых с этим веществом началась около десяти лет назад, когда Джулиан Фейри, доцент кафедры гражданского строительства Университета Арканзаса, впервые столкнулся с этой проблемой.

После долгих поисков ученым удалось синтезировать соединение в лаборатории, а затем подтвердить его наличие с помощью анализа.

Это открытие может стать ключевым шагом в исследовании токсичности и здоровья, связанного с питьевой водой.

Ожидается, что дальнейшие исследования покажут, может ли хлоронитрамид вызвать рак или другие болезни, а также поможет ли знание о его образовании контролировать другие опасные химические реакции.

Уточнения

Хлорная вода — водный раствор хлора. Содержит молекулы хлора (Cl2), хлорноватистую кислоту (HClO) и хлороводородную (соляную) кислоту (HCl). Хлорамины (NH2Cl) раздражают кожу и глаза. Хлорированная вода способна усилить угревую сыпь, также хлор сушит кожу..
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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