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Новое исследование: мозг страдает, когда вы долго носите наушники

0:59
Наука

Ученые из Мельбурнского института неврологии и Стэнфордского университета выяснили, что для мозга опасно нахождение в наушниках более четырех часов.

Наушники с очками (на голове)
Фото: commons.wikimedia.org by Darekm135, CC BY-SA 3.0
Наушники с очками (на голове)

В их эксперименте приняли участие 1800 человек в возрасте от 18 до 35 лет.

Оказалось, что длительное (более четырех часов в день) ношение наушников приводило к снижению концентрации внимания и усилению тревоги у этих людей.

Те, кто не расставались со своими наушниками, больше остальных страдали от плохого ночного сна, сообщает журнал The Lancet.

Дело в том, что постоянная звуковая стимуляция разрушает естественные процессы обработки информации в головном мозге. Изменение когнитивных функций у некоторых любителей наушников может быть необратимым.

Итог: лучше меньше времени проводить в наушниках и делать перерывы. Так вы сбережете свое здоровье.

Уточнения

Нау́шники головны́е телефо́ны — два телефона с оголовьем, предназначенные для подключения к радиоэлектронным аппаратам.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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