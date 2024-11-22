Новое исследование: мозг страдает, когда вы долго носите наушники

Ученые из Мельбурнского института неврологии и Стэнфордского университета выяснили, что для мозга опасно нахождение в наушниках более четырех часов.
В их эксперименте приняли участие 1800 человек в возрасте от 18 до 35 лет.
Оказалось, что длительное (более четырех часов в день) ношение наушников приводило к снижению концентрации внимания и усилению тревоги у этих людей.
Те, кто не расставались со своими наушниками, больше остальных страдали от плохого ночного сна, сообщает журнал The Lancet.
Дело в том, что постоянная звуковая стимуляция разрушает естественные процессы обработки информации в головном мозге. Изменение когнитивных функций у некоторых любителей наушников может быть необратимым.
Итог: лучше меньше времени проводить в наушниках и делать перерывы. Так вы сбережете свое здоровье.
Нау́шники головны́е телефо́ны — два телефона с оголовьем, предназначенные для подключения к радиоэлектронным аппаратам.
Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.