В какую полоску зебра

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У зебр характерная черно-белая окраска, но возникает вопрос: они белые с черными полосами или наоборот? Ответ на этот вопрос основывается на биологических процессах, которые происходят в их организме.

Все зебры имеют черную кожу, независимо от того, как выглядит их мех. Меланоциты, клетки, которые вырабатывают пигмент, определяют цвет их шерсти. У зебр белые полосы на самом деле не содержат меланин, поскольку клетки меланоцитов в этих участках не активны, в отличие от темных участков, где меланин присутствует в большем количестве.

Таким образом, несмотря на внешний вид, зебры являются черными с белыми полосами.

Рисунок полос у зебры уникален для каждой особи и зависит от вида. Например, у равнинной зебры полосы могут быть более темными, а у горной зебры они могут присутствовать только на теле, не затрагивая ноги. Кроме того, существует мнение, что такая окраска помогает зебрам отпугивать кровососущих мух, которые могут переносить опасные болезни.

Таким образом, черно-белые полосы зебры имеют важное биологическое значение и являются результатом сложных процессов развития, которые включают работу меланоцитов и пигментации шерсти.

Уточнения

Зе́бры (лат. Hippotigris) — подрод рода лошади, включающий виды бурчеллова зебра (Equus quagga), зебра Греви (Equus grevyi) и горная зебра (Equus zebra).

