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Миллионы лет назад наши предки утратили хвосты — вот как это случилось

1:41
Наука

Учёные исследовали эволюцию утраты хвоста у человека и выяснили, что этот процесс был связан с генетической мутацией, произошедшей более 25 миллионов лет назад. В результате, наши предки и человекообразные обезьяны лишились хвостов, что способствовало развитию прямохождения.

Нога на ногу
Фото: unsplash.com by Andrew Branch denae_andrew, PDM
Нога на ногу

В то время как у других приматов хвосты сохранялись, человек и его ближайшие родственники, такие как шимпанзе, не имели этих органов.

Исследования показали, что у людей есть хвосты, но лишь на ранних стадиях эмбрионального развития. Примерно через восемь недель они исчезают, оставляя лишь несколько позвонков, которые формируют копчик. Хотя крайне редко появляются дети с настоящими хвостами, это является результатом эмбриональных аномалий.

Одна из важных генетических находок в исследовании касалась элемента DNA Alu, который перемещается по геному и влияет на развитие хвоста. Эта мутация была найдена у людей и человекообразных обезьян, но отсутствовала у обезьян.

При проведении экспериментов с мышами, где воспроизводилась эта мутация, учёные обнаружили, что хвосты животных стали различной длины, от нормальных до отсутствующих.

Мутация, возможно, стала ключевым событием, которое нарушило процесс формирования хвоста, что имело влияние на эволюцию и переход к двуногому передвижению. Однако учёные пришли к выводу, что восстановить хвост у людей сегодня невозможно, так как соответствующие генетические программы были утрачены много миллионов лет назад.

Уточнения

Хвост (лат. cauda) в сравнительной анатомии — отдел сегментированного тела, располагающийся позади анального отверстия и не содержащий кишечника.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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