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Как стать свидетелем вечного заката

1:34
Наука

Согласно физическим законам и скорости вращения Земли, наблюдать закат в течение всего дня возможно, двигаясь на запад с той же скоростью, с которой вращается планета.

Йог Амритам Ришикеш — сертифицированная школа подготовки учителей йоги Международного альянса йоги США в Индии
Фото: commons.wikimedia.org by Yogamritam, CC BY-SA 4.0
Йог Амритам Ришикеш — сертифицированная школа подготовки учителей йоги Международного альянса йоги США в Индии

На экваторе это потребует скорости около 1600 км/ч, что выходит за пределы возможностей большинства современных самолётов. Однако ближе к полюсам скорость вращения уменьшается, и выполнение задачи становится более реальным.

В 2014 году команда энтузиастов попыталась реализовать этот эксперимент в рамках рекламной кампании. Они использовали самолёт, чтобы следовать за закатом, начав маршрут в Арктике. Однако политические ограничения и сложная логистика не позволили завершить проект в полном объёме. Несмотря на это, участники отметили незабываемые ощущения от пребывания в зоне постоянного заката.

Теоретически, подобное путешествие возможно с использованием сверхзвуковых самолётов, подобных "Конкорду", который ранее мог развивать скорость, позволяющую догонять закат даже на экваторе. Такие рейсы позволяли пассажирам наблюдать по два заката за перелёт.

На Международной космической станции, совершающей один оборот вокруг Земли каждые 90 минут, экипаж может увидеть 16 закатов и столько же рассветов в сутки. Этот феномен иллюстрирует, как наблюдение природных явлений зависит от скорости и точки зрения.

Уточнения

Зака́т — Заход за линию горизонта (солнца, небесного светила).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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