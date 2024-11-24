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Как на самом деле подсчитывается калорийность продуктов

2:07
Наука

Определение калорийности продуктов питания основывается на различных методиках, разработанных учёными. Калория — это мера энергии, необходимой для нагрева воды, и чаще всего она используется для обозначения энергетической ценности пищи.

лосось
Фото: freepik
лосось

В повседневной жизни упоминание калорий подразумевает килокалории (ккал), что является стандартом на упаковках продуктов.

Впервые подсчёт калорий стал унифицированным в 1990 году, когда в США приняли закон о стандартизации информации на упаковках. Одним из методов измерения является использование бомбового калориметра. В этом устройстве пища сжигается, а повышение температуры воды фиксирует количество высвобожденной энергии.

Другой подход — система 4-9-4, разработанная химиком Уилбуром Этуотером. Она основывается на том, что 1 грамм белка и углеводов содержит 4 ккал, 1 грамм жиров — 9 ккал, а алкоголя — 7 ккал.

Современные технологии позволяют дополнить расчёты данными о потерях энергии в процессе пищеварения. Однако даже эти подходы имеют свои ограничения: например, системы не всегда точно учитывают энергетическую ценность сложных продуктов, таких как орехи. Также допускается погрешность до 20% в маркировке пищевых продуктов.

Знание калорийности помогает регулировать питание и избегать переедания. Высокобелковые продукты способствуют быстрому насыщению, тогда как углеводы дают кратковременное ощущение сытости.

Для поддержания здоровья многие используют приложения и фитнес-трекеры, которые вычисляют количество сожжённых калорий, опираясь на индивидуальные параметры, такие как возраст, вес и уровень активности.

На данный момент подсчёт калорий продолжает совершенствоваться, и в будущем возможно появление более точных методов.

Уточнения

Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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