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Почему сверхзвуковой мир убил бы жизнь

1:58
Наука

Если бы скорость звука стала равной скорости света, окружающий мир изменился бы до неузнаваемости. Звук достигал бы ушей одновременно с тем, как молния освещает небо, а раскат грома сопровождался бы мгновенным сжатием воздуха и его замерзанием в кристаллы льда. Такое явление преобразило бы грозу в уникальное и пугающее зрелище.

ночь, шоссе, свет фар
Фото: Wikimedia Commons by photos8.com is licensed under Public domain
ночь, шоссе, свет фар

На сегодняшний день звуковые волны передвигаются значительно медленнее света, так как их основа — механическое взаимодействие частиц. Эти частицы сталкиваются друг с другом, формируя волны, которые меняют давление и плотность воздуха. Но при движении звуковой волны с такой же скоростью, как у света, в окружающей среде начались бы разрушительные процессы.

Голос, передающий звуковые волны, при таких условиях стал бы совершенно иным. Высокие частоты усиливались бы, а низкие исчезали, что превратило бы речь в странное сочетание высоких звуков, похожих на эффект от вдыхания гелия.

Музыкальные инструменты утратили бы привычное звучание: флейты и трубы издавали бы звуки, недоступные человеческому слуху, а для создания гармонии их размеры пришлось бы увеличивать до невозможных масштабов.

Однако подобные преобразования привели бы к гибели всего живого. Любой звук, даже тихий, стал бы причиной разрушительных процессов. Движущиеся со световой скоростью молекулы начали бы разрушать материю, превращая её в хаос. Энергия, сопровождающая такие столкновения, сформировала бы антиматерию, что привело бы к глобальным катаклизмам.

Таким образом, столь быстрый звук стал бы не только чудом, но и угрозой существованию жизни. Эти явления показывают, насколько уникален и хрупок наш привычный мир.

 

Уточнения

Сверхзвукова́я ско́рость — скорость частиц вещества выше скорости звука или распространения волны сжатия (ударной волны), для данного вещества, или скорость тела движущегося в веществе с более высокой скоростью, чем скорость звука для данной среды.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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