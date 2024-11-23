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Главные причины лунатизма и методы его лечения

1:54
Наука

Лунатизм — явление, которое нередко вызывает вопросы и беспокойство. Согласно исследованиям, около 29% детей в возрасте от 2 до 13 лет сталкиваются с эпизодами лунатизма, чаще всего в период с 10 до 13 лет. Взрослые также подвержены этому состоянию — 3,6% населения США регулярно переживают подобные эпизоды.

Подушка
Фото: pxhere.com
Подушка

Основные причины лунатизма включают генетическую предрасположенность, тревожность, стресс, нарушения сна и даже употребление некоторых препаратов. Эпизоды могут усиливаться при недосыпании, употреблении алкоголя или изменении привычных условий сна. Исследования показывают, что вероятность лунатизма значительно выше, если в семье уже были подобные случаи.

Лунатизм проявляется в виде сложных действий, выполняемых во время сна, включая хождение, открытие окон или перестановку предметов. При этом человек не осознаёт своих действий. Причиной такого поведения служит неполное пробуждение: одни участки мозга активны, в то время как другие продолжают спать.

Для диагностики и лечения рекомендуется обратиться к специалисту. Полисомнография и изучение истории сна позволяют выявить сопутствующие нарушения. К эффективным методам относятся улучшение гигиены сна, техники релаксации, гипноз и когнитивно-поведенческая терапия. В тяжёлых случаях могут быть назначены седативные препараты.

Профилактика эпизодов лунатизма включает соблюдение режима сна, минимизацию стрессовых факторов и исключение раздражителей перед сном. Важно помнить, что будить лунатика безопасно, но предпочтительнее спокойно направить его обратно в кровать.

Уточнения

Сомнамбули́зм (от лат. somnus — «сон» и ambulo — «ходить», «передвигаться»; ноктамбули́зм (от лат. nox, noctis — «ночь»), снохожде́ние, лунати́зм) — расстройство парасомнического спектра, при котором люди совершают какие-либо действия, находясь при этом в состоянии сна.
 

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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