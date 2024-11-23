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Как один метеорит изменил жизнь на Земле навсегда

1:48
Наука

Падение астероида 66 миллионов лет назад оставило на Земле шрам в виде огромного кратера Чиксулуб шириной 200 километров, спрятанного под водами Мексиканского залива. Это событие стало причиной пятого массового вымирания, уничтожив около 80% всех видов животных, включая нептичьих динозавров.

Метеорит
Фото: Freepik by kjpargeter, PDM
Метеорит

Исследования показали, что катастрофа произошла под углом около 60 градусов, который способствовал выбросу огромного количества пыли и аэрозолей в атмосферу.

Выбросы состояли из измельчённой породы, капель серной кислоты и углекислого газа. Эти вещества создали облако, которое окружило планету, снизив поступление солнечного света и тепла.

В результате тропические температуры упали до 5 °C, что привело к глобальному охлаждению и разрушению пищевых цепей. Аэрозоли также вызвали кислотные дожди, погубившие множество морских и пресноводных организмов.

Сейсмические волны, вызванные ударом, породили цунами высотой до полутора километров, которые распространились по всему миру. Их отложения, зафиксированные в осадочных породах, подтвердили масштаб бедствия. Пожары, разразившиеся после падения, добавили в атмосферу ещё больше пепла и дыма, усугубив последствия похолодания.

Исследования геологических слоёв, содержащих иридий, редкий на Земле элемент, но распространённый в космосе, стали основой для определения времени катастрофы. Несмотря на зрелищность пожаров и цунами, ключевым фактором вымирания стал длительный климатический эффект, который изменил условия на планете на десятилетия.

 

Уточнения

Метеори́т (греч. Μετεώρος — поднятый в воздух, в ранних русскоязычных источниках упоминается как воздушный камень) — тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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