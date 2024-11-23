Раскрыта тайна выживания древних охотников на севере

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

На острове Котельный в северо-восточной Сибири были найдены кости шерстистого мамонта возрастом около 26 тысяч лет. Обнаруженные следы порезов и зазубрин на костях указывают на то, что животное было намеренно убито охотниками каменного века.

Фото: Openverse by szeke, CC BY-SA 2.0 Антарктида

Раскопки, проведённые этим летом, позволили восстановить две трети скелета и обнаружить фрагменты инструментов из слоновой кости, сделанных из его бивней.

Находка стала важным открытием: она доказывает, что люди эпохи палеолита продвинулись значительно дальше на север, чем считалось ранее. Палеолитические охотники обитали на острове, который тогда ещё был частью суши, благодаря более низкому уровню моря. Климат того времени был мягче, что позволяло древним людям выживать в суровых условиях.

Кости мамонта содержат множество подсказок о жизни людей плейстоцена. Установлено, что животное было убито на открытой местности, а не загнано в ловушку, как иногда предполагалось. Кроме того, найденные фрагменты показывают, что люди активно использовали бивни для создания инструментов.

Эта находка смещает северную границу проживания древнего человека примерно на 600 километров к северу от ранее известных мест обитания. Исследование, посвящённое этому открытию, уже готовится к публикации в научном журнале.

Уточнения

Се́вер — сторона света, соответствующая направлению на Северный полюс.

