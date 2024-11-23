Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хейли Бибер неоднозначно отреагировала на новое звание Джастина Бибера: поклонники в замешательстве
Как выбрать идеальный оттенок помады по типу кожи
Роль технических жидкостей в диагностике автомобиля
Бывший муж Нюши высказался о семейных ценностях после развода с певицей
Горчица против вредителей: органическое решение для дачи
Инструкция для водителей: что делать, если ключи в салоне
Обычные блюда станут намного вкуснее, если вы будете делать это
Может ли ухудшиться настроение у собаки? Признаки депрессии у питомца
Раскрыта тайна выживания древних охотников на севере

Что такое сингулярность и почему это важно

2:04
Наука

Сингулярности — явления, где законы физики перестают работать, а привычная математика сталкивается с бесконечностями. Эти концепции возникают не только в теории, но и в практических моделях Вселенной. Сингулярности появляются там, где математические уравнения, описывающие физические процессы, приходят к бесконечно большим значениям.

Квазар
Фото: ESO by M. Kornmesser, CC BY 4.0
Квазар

Примеры подобных случаев можно найти в разных областях науки, но наиболее известными являются гравитационные сингулярности, возникающие в рамках общей теории относительности.

В теории Эйнштейна сингулярности встречаются в двух формах: координатных и истинных. Координатные исчезают при смене системы отсчёта, как это происходит с радиусом Шварцшильда, который описывает чёрные дыры.

Однако истинные сингулярности, например те, что находятся в центре чёрных дыр, представляют собой зоны, где гравитация становится бесконечно сильной, а математика перестаёт описывать реальность.

Другая известная сингулярность связана с Большим взрывом. Теория предполагает, что около 13,8 миллиарда лет назад вся материя и энергия Вселенной были сжаты в бесконечно малую точку. Современная физика не может объяснить, что происходило в этот момент, указывая на необходимость новой теории, которая объединит квантовую механику и гравитацию.

Существуют гипотезы, которые стремятся заменить или уточнить общую теорию относительности. Среди них теории причинных множеств, предполагающие, что пространство и время состоят из дискретных единиц, что исключает возможность бесконечно малых точек. Эти идеи пока остаются гипотетическими, но они дают надежду на новые открытия.

Сингулярности напоминают о том, что границы человеческих знаний всё ещё ограничены. Они вдохновляют на поиск ответов и развитие науки.

 

Уточнения

Сингуля́рность (от лат. singularis «единственный, особенный») — область пространства-времени, через которую невозможно гладко продолжить входящую в неё геодезическую линию.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Авиакомпании США и Европы хотят открыть воздушное пространство России
Экономика и бизнес
Авиакомпании США и Европы хотят открыть воздушное пространство России Аудио 
Стал известен пол ребёнка 53-летней Марины Федункив
Шоу-бизнес
Стал известен пол ребёнка 53-летней Марины Федункив Аудио 
На Западе рассказали, кто помог Украине запустить ракеты ATACMS
Военные новости
На Западе рассказали, кто помог Украине запустить ракеты ATACMS Аудио 
Популярное
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам

Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.

Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Александр Серов поставил на место Олега Майами, который взялся оценивать певца
Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова Русская эмиграция в Париже: за Гитлера на фронт и в пропаганду  Сергей Лебедев
Николай Цискаридзе напомнил, за чей счёт содержатся государственные театры
4 цветка, которые нужно посадить уже в ноябре, чтобы они начали цвести в мае
Какие бренды чаще всего продаются со скрученным пробегом
Какие бренды чаще всего продаются со скрученным пробегом
Последние материалы
Рэпер Гуф сделал предложение девушке во время концерта в Москве: говорил, что больше не женится
Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря
Лучшие сорта томатов для подоконника и балкона
Как приготовить идеальные ленивые сырники за 15 минут — без жарки
Что такое сингулярность и почему это важно
Эти растения не нужно сажать возле вишни, чтобы сохранить урожай
В России наблюдается рост жалоб на отключение банковских счетов
Водительские справки в России: готовятся новые правила и обязательные анализы
Комфорт или неуважение: что не так с креслами эконом-класса
Как древние люди боролись с порчей еды без холодильников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.