Как древние люди боролись с порчей еды без холодильников

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Методы хранения продуктов всегда играли важную роль в жизни человека. До появления холодильников использовались изобретательные способы для сохранения еды. Эти методы не только защищали пищу от порчи, но и продлевали её "срок годности". Одним из таких способов было использование природных ресурсов — воды, болот и земли.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка в пижаме перед открытым холодильником

Древние охотники-собиратели сохраняли мясо мамонтов, бросая его в пруды. Вода защищала его от хищников, а низкий уровень кислорода и бактерии способствовали естественному консервированию.

Лактобактерии, живущие в воде, выделяли молочную кислоту, которая не только предотвращала порчу, но и делала мясо мягче. Археологи считают, что этот метод позволял сохранять еду на месяцы вперед, что было крайне важно для выживания.

В Северной Европе использовались болота для хранения продуктов. Молочные продукты, такие как сливочное масло, закапывались в торф, что защищало их от тепла и воздуха. Болота создавали прохладную, слабокислую среду с минимальным доступом кислорода, где продукты могли храниться длительное время.

Археологические находки, такие как "болотное масло", показывают, что такая практика была распространена.

Эти методы сохранились и в виде этнографических данных. Природные условия использовались для поддержания свежести продуктов, и даже сегодня подобные подходы вдохновляют на эксперименты с ферментацией и естественным консервированием.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.

