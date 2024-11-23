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Как древние люди боролись с порчей еды без холодильников

1:38
Наука

Методы хранения продуктов всегда играли важную роль в жизни человека. До появления холодильников использовались изобретательные способы для сохранения еды. Эти методы не только защищали пищу от порчи, но и продлевали её "срок годности". Одним из таких способов было использование природных ресурсов — воды, болот и земли.

Девушка в пижаме перед открытым холодильником
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка в пижаме перед открытым холодильником

Древние охотники-собиратели сохраняли мясо мамонтов, бросая его в пруды. Вода защищала его от хищников, а низкий уровень кислорода и бактерии способствовали естественному консервированию.

Лактобактерии, живущие в воде, выделяли молочную кислоту, которая не только предотвращала порчу, но и делала мясо мягче. Археологи считают, что этот метод позволял сохранять еду на месяцы вперед, что было крайне важно для выживания.

В Северной Европе использовались болота для хранения продуктов. Молочные продукты, такие как сливочное масло, закапывались в торф, что защищало их от тепла и воздуха. Болота создавали прохладную, слабокислую среду с минимальным доступом кислорода, где продукты могли храниться длительное время.

Археологические находки, такие как "болотное масло", показывают, что такая практика была распространена.

Эти методы сохранились и в виде этнографических данных. Природные условия использовались для поддержания свежести продуктов, и даже сегодня подобные подходы вдохновляют на эксперименты с ферментацией и естественным консервированием.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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