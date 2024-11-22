В Боснии и Герцеговине найден уникальный древний некрополь

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Древний некрополь и монеты были обнаружены в крепости Кастель, национальном памятнике Боснии и Герцеговины, сообщает Arkeonews.

Фото: Wikipedia by Dr._Colleen_Morgan, CC BY 2.0 Археологические раскопки

Крепость Кастель расположена на левом берегу реки Врбас и считается, что она была построена на руинах римского поселения Кастра. Во время недавних раскопок на этом месте обнаружили древнее кладбище, о существовании которого даже не было известно. В ходе раскопок также была найдена позднеантичная монета IV века и турецкая керамика.

Раскопки на этом месте проводились в 1980-х годах, и тогда здесь были обнаружены орудия других людей, керамика, а также древнеримское поселение Кастра. Предполагая, что место было полностью изучено в 1980-х годах, шесть лет назад район превратили в школу для практических занятий студентов. Учёные были удивлены, обнаружив здесь некрополь. Точная значимость этого открытия станет ясна после проведения радиоуглеродного анализа.

"Это не обычный некрополь. Учитывая ориентацию тел, мы предполагаем, что он относится к раннему периоду, поскольку не соответствуют христианским или мусульманским обычаям погребения. Более того, эти могилы врезаны в древние стены", — уточнили учёные.

Уточнения

Некро́поль (дословно: «город мёртвых», др.-греч. νεκρός (nekros) — «мёртвый», πόλις (polis) — «город») — комплекс погребений, большое кладбище. В древнем мире некрополь — комплекс сооружений (подземные галереи, склепы, камеры), расположенное на окраине древних городов (в Египте, Малой Азии, Этрурии), с гробницами и каменными надгробиями.

