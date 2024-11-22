В России создали цифровое поле для умного земледелия

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В пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ) рассказали о разработке университетскими учёными прототипа цифрового поля, которое послужит фундаментом для внедрения "умных" сельскохозяйственных технологий на Алтае. Этот инновационный проект направлен на повышение урожайности и качества сельскохозяйственных культур, а также на снижение экономических издержек и рисков, связанных с гибелью посевов.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM Поле

Над проектом трудились учёные из ТГУ, ИМКЭС СО РАН, а также специалисты в области географии, метеорологии и гидрологии. В ходе летних полевых исследований в Черге учёные провели аэрофотосъемку с помощью дронов и анализ образцов почвы. Полученные данные легли в основу создания цифровой модели местности.

Модель объединяет информацию из разных источников, включая дистанционное зондирование Земли, данные с беспилотников и метеорологических датчиков. Из-за особенностей рельефа региона потребовался индивидуальный подход, так как существующие разработки не подходили для горной местности. В дальнейшем ученые намерены усовершенствовать модель, добавив карты рельефа, экспозиций склонов и распределения питательных веществ в почве.

Ожидается создание геоинформационной системы, которая будет интегрировать данные дистанционного зондирования, агрометеорологии и искусственного интеллекта. Доступ к системе будет осуществляться через геопортал, и агрономы смогут использовать её для оценки пригодности территории для выращивания различных культур и оптимизации таких процессов, как внесение удобрений и выбор сельскохозяйственных культур для посадки.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.



Агрометеорология — раздел метеорологии, изучающий влияние погоды на сельское хозяйство.

