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Учёные раскрыли тайны формирования органической жизни в космосе

2:03
Наука

Международная группа исследователей, в которую вошли специалисты из Самарского университета имени Королёва, сделала важный шаг в понимании процесса зарождения жизни. Об этом сообщает argumenti.ru

Воображаемый вид с поверхности планеты, вращающихся вокруг ультрахолодной карликовой звезды
Фото: ESO by M. Kornmesser, PDM
Воображаемый вид с поверхности планеты, вращающихся вокруг ультрахолодной карликовой звезды

Им впервые удалось синтезировать органическое вещество в условиях, имитирующих космическое пространство. Это открытие приближает науку к разгадке происхождения органической жизни во Вселенной.

Основное внимание учёные уделили кетоальдегидам — ключевым промежуточным соединениям в метаболизме живых организмов. Эти вещества играют важную роль в обмене питательных веществ и в синтезе биомолекул, которые формируют основу жизни. Однако до недавнего времени механизм их образования оставался загадкой.

В ходе эксперимента исследователи впервые получили метилглиоксаль — простейший представитель кетоальдегидов. Это удалось сделать путём воздействия на смесь монооксида углерода и уксусного альдегида, замороженную в виде льда, с помощью потока электронов в условиях вакуума и при экстремально низких температурах.

Для анализа структуры и массы полученных молекул использовалась ионизация с применением вакуумного ультрафиолетового излучения. Этот подход позволил не только определить массу молекул, но и изучить их структуру, включая различие между изомерами — веществами с одинаковой формулой, но различной конфигурацией. Длина волны ультрафиолета стала дополнительным источником для более детального изучения структуры молекул.

Эксперимент дал первые экспериментальные доказательства внутримолекулярной транспозиции атома водорода в кетоальдегидах в условиях, аналогичных межзвёздному льду. Это открытие значительно расширяет представления о синтезе кетоальдегидов и их производных в космических условиях, что приближает нас к разгадке тайны возникновения жизни.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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