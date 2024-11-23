Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осьминоги тратят на смену цвета больше калорий, чем вы думаете
Изменившегося Максим Галкина* высмеяли в Сети и сравнили с Прохором Шаляпиным
Проблемы с авто зимой: список уязвимых моделей от специалиста
Справиться с перхотью реально! Вам поможет эта маска с натуральными ингредиентами
Невеста Гуфа забрала его из рехаба
Ваша ошибка может убить денежное дерево
Певица Жанна Бичевская рассказала, за какую шутку её запретили в СССР
Артур Смольянинов* признался, что скучает по России
Как ужинать, чтобы утром чувствовать лёгкость

Шесть месяцев на орбите: как меняются когнитивные способности астронавтов

1:22
Наука

Американские ученые из Лаборатории поведенческого здоровья и производительности NASA изучили, как пребывание в космосе влияет на скорость выполнения задач у астронавтов. Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Physiology, базируется на данных о когнитивных способностях 25 участников, которые провели на борту МКС около шести месяцев. Это крупнейшая выборка данных такого рода на сегодняшний день.

Астронавт Эдвин Олдрин на Луне
Фото: NASA by Neil Armstrong, PDM
Астронавт Эдвин Олдрин на Луне

Анализ показал, что длительное пребывание в космосе не вызывает серьезных когнитивных нарушений или нейродегенеративных изменений. Однако астронавты демонстрировали снижение скорости обработки данных, внимания и рабочей памяти.

Особенно заметно это снижение было в начале миссии, но, как отметили ученые, скорость обработки данных не возвращалась к норме до завершения миссии и возвращения на Землю.

"Снижение внимания наблюдалось только на начальном этапе, тогда как изменения в скорости обработки данных сохранялись до окончания полета", — сообщили исследователи.

Эти результаты важны для понимания влияния экстремальных условий на когнитивные способности. Однако причины таких изменений пока остаются неизвестными, что требует дальнейшего изучения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Николай Цискаридзе напомнил, за чей счёт содержатся государственные театры
Российский шоу-бизнес
Николай Цискаридзе напомнил, за чей счёт содержатся государственные театры Аудио 
Стал известен пол ребёнка 53-летней Марины Федункив
Шоу-бизнес
Стал известен пол ребёнка 53-летней Марины Федункив Аудио 
На Западе рассказали, кто помог Украине запустить ракеты ATACMS
Военные новости
На Западе рассказали, кто помог Украине запустить ракеты ATACMS Аудио 
Популярное
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам

Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.

Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Александр Серов поставил на место Олега Майами, который взялся оценивать певца
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Страсти по Орешнику. Как всего лишь одна российская ракета уничтожила весь завод Южмаш Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Николай Цискаридзе напомнил, за чей счёт содержатся государственные театры
4 цветка, которые нужно посадить уже в ноябре, чтобы они начали цвести в мае
The Loadstar: западные авиакомпании хотят открыть воздушное пространство России
The Loadstar: западные авиакомпании хотят открыть воздушное пространство России
Последние материалы
Ваша ошибка может убить денежное дерево
Певица Жанна Бичевская рассказала, за какую шутку её запретили в СССР
Артур Смольянинов* признался, что скучает по России
Как ужинать, чтобы утром чувствовать лёгкость
Как разделить комнату и не потерять в удобстве
Врач рассказал, какой набор веса во время беременности считается нормальным
Какие ошибки нельзя допускать при покупке дачи
Герань в зимний период: освещение, полив и подкормка
Продюсер Фридлянд рассказал, зачем российские звёзды массово убирают алкоголь из райдера
Почему важно чистить руль автомобиля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.