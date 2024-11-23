Шесть месяцев на орбите: как меняются когнитивные способности астронавтов

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские ученые из Лаборатории поведенческого здоровья и производительности NASA изучили, как пребывание в космосе влияет на скорость выполнения задач у астронавтов. Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Physiology, базируется на данных о когнитивных способностях 25 участников, которые провели на борту МКС около шести месяцев. Это крупнейшая выборка данных такого рода на сегодняшний день.

Фото: NASA by Neil Armstrong, PDM Астронавт Эдвин Олдрин на Луне

Анализ показал, что длительное пребывание в космосе не вызывает серьезных когнитивных нарушений или нейродегенеративных изменений. Однако астронавты демонстрировали снижение скорости обработки данных, внимания и рабочей памяти.

Особенно заметно это снижение было в начале миссии, но, как отметили ученые, скорость обработки данных не возвращалась к норме до завершения миссии и возвращения на Землю.

"Снижение внимания наблюдалось только на начальном этапе, тогда как изменения в скорости обработки данных сохранялись до окончания полета", — сообщили исследователи.

Эти результаты важны для понимания влияния экстремальных условий на когнитивные способности. Однако причины таких изменений пока остаются неизвестными, что требует дальнейшего изучения.