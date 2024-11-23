Шесть месяцев на орбите: как меняются когнитивные способности астронавтов

Американские ученые из Лаборатории поведенческого здоровья и производительности NASA изучили, как пребывание в космосе влияет на скорость выполнения задач у астронавтов. Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Physiology, базируется на данных о когнитивных способностях 25 участников, которые провели на борту МКС около шести месяцев. Это крупнейшая выборка данных такого рода на сегодняшний день.
Анализ показал, что длительное пребывание в космосе не вызывает серьезных когнитивных нарушений или нейродегенеративных изменений. Однако астронавты демонстрировали снижение скорости обработки данных, внимания и рабочей памяти.
Особенно заметно это снижение было в начале миссии, но, как отметили ученые, скорость обработки данных не возвращалась к норме до завершения миссии и возвращения на Землю.
"Снижение внимания наблюдалось только на начальном этапе, тогда как изменения в скорости обработки данных сохранялись до окончания полета", — сообщили исследователи.
Эти результаты важны для понимания влияния экстремальных условий на когнитивные способности. Однако причины таких изменений пока остаются неизвестными, что требует дальнейшего изучения.
Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.