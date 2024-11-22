Солнечный шторм на подходе: учёные предупреждают о грядущем пике активности светила

2:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые бьют тревогу: в ближайшие месяцы ожидается значительное усиление солнечной активности. Об этом сообщает "Москва 24".

Фото: https://www.flickr.com/photos/gsfc/6938796248/ by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, CC BY 2.0 Солнечный протуберанец

Это явление может привести к целому ряду последствий, как для технологической инфраструктуры Земли, так и для здоровья некоторых людей.

Солнце, как известно, проходит через циклы активности, характеризующиеся периодами спокойствия и всплесками энергии. По словам исследователей, в данный момент мы приближаемся к пику очередного цикла, который может оказаться особенно мощным.

В частности, эксперты прогнозируют увеличение числа и интенсивности солнечных вспышек и корональных выбросов массы. Эти явления могут вызвать геомагнитные бури, способные нарушить работу спутников связи, энергосистем и даже повлиять на навигационные приборы.

В прошлом, подобные всплески солнечной активности уже приводили к серьезным последствиям. Так, мощные геомагнитные бури выводили из строя электросети и вызывали перебои в работе радиосвязи. В связи с этим, ученые призывают власти и население подготовиться к возможным негативным последствиям грядущего пика солнечной активности.

Они рекомендуют уделить особое внимание защите критически важной инфраструктуры, такой как энергосети и спутниковые системы. Также, по словам экспертов, стоит позаботиться о создании резервных источников энергии и коммуникации, а также о мерах по защите от возможных перебоев в работе навигационных систем.

Что касается влияния солнечной активности на здоровье людей, то здесь мнения ученых расходятся. Однако, некоторые исследования показывают, что геомагнитные бури могут оказывать негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему и нервную систему, вызывая головные боли, бессонницу и обострение хронических заболеваний.

В заключение, ученые подчеркивают, что хотя точные прогнозы относительно силы и последствий грядущего пика солнечной активности сделать невозможно, игнорировать эту угрозу нельзя. Они призывают к бдительности и принятию необходимых мер предосторожности, чтобы минимизировать возможный ущерб.

Уточнения

Со́лнечная вспы́шка — взрывной процесс выделения энергии (кинетической, световой и тепловой) в атмосфере Солнца. Вспышки так или иначе охватывают все слои солнечной атмосферы: фотосферу и корону Солнца.

