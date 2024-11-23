Как три вопроса могут изменить подход к диагностике когнитивных болезней

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Японские ученые из Университета Кэйо и медицинского центра Сайсэкай разработали простую методику, позволяющую выявлять ранние признаки болезни Альцгеймера. Основой метода стали три базовых вопроса, которые помогают оценить когнитивное состояние человека:

Беспокоит ли вас что-либо?

Приносит ли вам что-то радость?

Какие новости за последние три месяца привлекли ваше внимание?

Исследование включало 108 пациентов с различными стадиями болезни Альцгеймера и 47 здоровых добровольцев. Испытуемым задавали эти вопросы, а затем проводили сканирование мозга. Участники с когнитивными нарушениями демонстрировали определенные паттерны поведения и ответов: отрицательный ответ на первый вопрос, глубокое объяснение отсутствия радости на второй и неспособность назвать актуальные новости на третий.

В некоторых случаях пациенты упоминали старые события, что указывало на снижение интереса к текущим событиям.

Также важным маркером стали особенности общения. Если респондент проявлял неуверенность, искал поддержку у экспериментатора или старался получить дополнительный совет, это могло сигнализировать о начинающихся когнитивных отклонениях.

Эта методика выделяется своей доступностью и возможностью применять её на самых ранних стадиях заболевания, отмечают ученые.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

