Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правда о пальмовом масле: вредно ли на самом деле
Симптомы и последствия разгерметизации системы охлаждения
Почему стоит оставить эти сорняки на грядках
Психолог объяснила, почему хоррор-квесты популярны среди подростков
Путь к долголетию и красивому телу начинается с этих занятий
CD: избыток меди в организме ускоряет развитие раковых клеток
Что будет, если начать кормить собаку кошачьим кормом
Творог и лишний вес: польза или угроза
Три способа повторно использовать пластиковые бутылки на участке

Как три вопроса могут изменить подход к диагностике когнитивных болезней

1:29
Наука

Японские ученые из Университета Кэйо и медицинского центра Сайсэкай разработали простую методику, позволяющую выявлять ранние признаки болезни Альцгеймера. Основой метода стали три базовых вопроса, которые помогают оценить когнитивное состояние человека:

  • Беспокоит ли вас что-либо?
  • Приносит ли вам что-то радость?
  • Какие новости за последние три месяца привлекли ваше внимание?

Исследование включало 108 пациентов с различными стадиями болезни Альцгеймера и 47 здоровых добровольцев. Испытуемым задавали эти вопросы, а затем проводили сканирование мозга. Участники с когнитивными нарушениями демонстрировали определенные паттерны поведения и ответов: отрицательный ответ на первый вопрос, глубокое объяснение отсутствия радости на второй и неспособность назвать актуальные новости на третий.

В некоторых случаях пациенты упоминали старые события, что указывало на снижение интереса к текущим событиям.

Также важным маркером стали особенности общения. Если респондент проявлял неуверенность, искал поддержку у экспериментатора или старался получить дополнительный совет, это могло сигнализировать о начинающихся когнитивных отклонениях.

Эта методика выделяется своей доступностью и возможностью применять её на самых ранних стадиях заболевания, отмечают ученые.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Российский шоу-бизнес
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения Аудио 
На Западе рассказали, кто помог Украине запустить ракеты ATACMS
Военные новости
На Западе рассказали, кто помог Украине запустить ракеты ATACMS Аудио 
Александр Серов поставил на место Олега Майами, который взялся оценивать певца
Шоу-бизнес
Александр Серов поставил на место Олега Майами, который взялся оценивать певца Аудио 
Популярное
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам

Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.

Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Александр Серов поставил на место Олега Майами, который взялся оценивать певца
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Страсти по Орешнику. Как всего лишь одна российская ракета уничтожила весь завод Южмаш Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Николай Цискаридзе напомнил, за чей счёт содержатся государственные театры
4 цветка, которые нужно посадить уже в ноябре, чтобы они начали цвести в мае
The Loadstar: западные авиакомпании хотят открыть воздушное пространство России
The Loadstar: западные авиакомпании хотят открыть воздушное пространство России
Последние материалы
Психолог объяснила, почему хоррор-квесты популярны среди подростков
Путь к долголетию и красивому телу начинается с этих занятий
CD: избыток меди в организме ускоряет развитие раковых клеток
Что будет, если начать кормить собаку кошачьим кормом
Творог и лишний вес: польза или угроза
Три способа повторно использовать пластиковые бутылки на участке
Эффективные рецепты для укрепления ресниц без дорогостоящих процедур
Как три вопроса могут изменить подход к диагностике когнитивных болезней
Как распознать автоперекупщика: важные советы
Bosch сокращает рабочее время и зарплаты 10 000 сотрудников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.