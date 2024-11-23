Ученые подтвердили теорию относительности Эйнштейна в космологических масштабах

Ученые из международного проекта DESI, возглавляемого Национальной лабораторией Лоуренса в Беркли (США), использовали спектроскопический прибор темной энергии для изучения гравитационных взаимодействий. Результаты исследования доступны на сайте Phys. org.

Фото: commons.wikimedia.org by Pervisha Khan (Khanumsays), CC BY-SA 3.0 Космос

Работа подтвердила высокую точность предсказаний теории относительности Эйнштейна и выявила ограничения для альтернативных теорий гравитации. Участники проекта также изучили космическую структуру Вселенной за последние 11 миллиардов лет, включая скорость формирования галактик.

Это позволило проверить влияние гравитации на образование скоплений.

"Мы продолжаем анализ собранных данных за первые три года и планируем представить обновленные измерения темной энергии и истории расширения Вселенной весной 2025 года", — говорится в сообщении.

Исследование показало, что общая теория относительности остается точной даже на космологических масштабах, а ограничения на модифицированную гравитацию помогают глубже понять природу темной энергии. Для анализа применялись методы обработки данных, включающие измерение распределения материи и галактик в пространстве.