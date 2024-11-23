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Пересмотр данных о температуре океана: что изменилось в климатических моделях

1:44
Наука

Согласно новым данным, опубликованным в журнале Nature, температура океана в начале XX века оказалась выше, чем считалось ранее.

Океан
Фото: unsplash.com by Tim Marshall, PDM
Океан

Оценки глобальных температур традиционно основываются на комбинации измерений температуры воздуха, поверхности суши и поверхности океана. Однако в данных за первую половину века могут быть погрешности из-за совершенствования технологий измерения в последующие годы, что вызывает вопросы об их интерпретации.

Команда Себастьяна Сиппеля разработала новый метод реконструкции глобальных температур, используя только данные о температуре воздуха над сушей или над поверхностью океана. Они обнаружили, что оба подхода дают схожие результаты, за исключением периода с 1900 по 1930 годы.

В этот период оценки температуры океана оказались в среднем на 0,26 °C ниже, чем значения на основе данных о суше. Исследователи связывают это расхождение с некорректированными данными о температуре моря, полученными с использованием ведер для сбора проб воды — распространенного метода в начале XX века. Переход к новым методам измерений во второй половине века привел к большей согласованности данных.

Исправление этих погрешностей, как считают авторы, сгладит раннюю тенденцию потепления, но не изменит общую оценку глобального потепления с середины XIX века. Результаты подчеркивают важность пересмотра исторических данных для точного понимания изменений температуры и улучшения соответствия между моделями и наблюдениями.

Уточнения

Океа́н — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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