В Москве установится первый снежный покров 23 ноября

Морозы и снежная погода придут в Москву на следующей неделе, сообщила Москве 24 главный специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. По её словам, температура воздуха в ночные часы может опуститься до -11°C к середине недели, а дневная будет колебаться от -1°C до -5°C.

Фото: Wikimedia Commons by MikSed is licensed under Public domain Краснодар, снегопад

23 ноября на столицу обрушится мощный циклон, сформировавшийся над Финским заливом. Как отметила Позднякова, на холодном фронте этого циклона образуется "частный вихрь", который принесёт ненастье в Центральную Россию.

В Москве ожидается снегопад, который ночью будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 12-15 м/с, что создаст местами метели. Днём выпадет дождь и мокрый снег, а температура будет держаться около 0°C — +2°C.

Метеоролог добавила, что этой температуры будет недостаточно для полного таяния снега, выпавшего ночью и утром, поэтому уже 23 ноября в Москве установится снежный покров. По прогнозам, толщина снежного слоя достигнет 6-8 см, а общее количество осадков составит 7-10 мм.

В воскресенье, 24 ноября, циклон сместится на восток, что приведёт к резкому росту атмосферного давления. Ночью температура будет от -3°C до -5°C, а днём — от -1°C до -3°C.

На следующей неделе в регионе начнёт доминировать антициклон, что снизит вероятность осадков до среды, 27 ноября. Однако температура продолжит постепенно опускаться.

Одновременно с этим, циклон "Каэтано", сформировавшийся на Балканах, 23 ноября достигнет Московского региона. Как заявил специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, этот циклон принесёт обильные влажные снегопады с осадками до 9-11 мм.