Морозы и снежная погода придут в Москву на следующей неделе, сообщила Москве 24 главный специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. По её словам, температура воздуха в ночные часы может опуститься до -11°C к середине недели, а дневная будет колебаться от -1°C до -5°C.
23 ноября на столицу обрушится мощный циклон, сформировавшийся над Финским заливом. Как отметила Позднякова, на холодном фронте этого циклона образуется "частный вихрь", который принесёт ненастье в Центральную Россию.
В Москве ожидается снегопад, который ночью будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 12-15 м/с, что создаст местами метели. Днём выпадет дождь и мокрый снег, а температура будет держаться около 0°C — +2°C.
Метеоролог добавила, что этой температуры будет недостаточно для полного таяния снега, выпавшего ночью и утром, поэтому уже 23 ноября в Москве установится снежный покров. По прогнозам, толщина снежного слоя достигнет 6-8 см, а общее количество осадков составит 7-10 мм.
В воскресенье, 24 ноября, циклон сместится на восток, что приведёт к резкому росту атмосферного давления. Ночью температура будет от -3°C до -5°C, а днём — от -1°C до -3°C.
На следующей неделе в регионе начнёт доминировать антициклон, что снизит вероятность осадков до среды, 27 ноября. Однако температура продолжит постепенно опускаться.
Одновременно с этим, циклон "Каэтано", сформировавшийся на Балканах, 23 ноября достигнет Московского региона. Как заявил специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, этот циклон принесёт обильные влажные снегопады с осадками до 9-11 мм.
Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.