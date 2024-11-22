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Как разрушенный астероид создал луны Марса: новые данные NASA

Наука

Американские ученые из Исследовательского центра Эймса NASA выяснили, что луны Марса, Фобос и Деймос, могли образоваться в результате разрушения крупного астероида, оказавшегося в гравитационном поле планеты. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Icarus.

Марс
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, CC BY-SA 4.0
Марс

Моделирование показало, что притяжение Марса разорвало астероид на множество фрагментов, разбросав их по разным орбитам. Примерно половина обломков покинула систему планеты, а оставшиеся со временем соединились, образовав два спутника.

Для проверки этой гипотезы исследователи провели сотни симуляций, варьируя параметры астероида, такие как размер, скорость, вращение и расстояние от Марса при максимальном сближении. В ряде сценариев достаточно фрагментов оставалось на орбите, чтобы они могли столкнуться и послужить строительным материалом для формирования Фобоса и Деймоса.

При этом существуют альтернативные версии происхождения лун. Одна из гипотез предполагает, что Фобос и Деймос были астероидами, захваченными гравитацией Марса. Другая версия, схожая с теорией образования земной Луны, допускает, что гигантский объект столкнулся с Марсом, выбросив в космос обломки, из которых впоследствии сформировались спутники.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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