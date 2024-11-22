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Что особенного в метеорите Чинге, который теперь в Нижнем Новгороде

1:07
Наука

В Нижегородском планетарии представили новый уникальный экспонат — метеорит Чинге весом 85 кг, сообщает нижегородское веб-издание NewsNN.ru. Это космическое тело упало на Землю около 15 тысяч лет назад в районе современной Тывы, расколовшись на множество фрагментов. Общая масса найденных осколков составляет 500 кг, и теперь один из них доступен для посетителей планетария.

метеориты
Фото: Wikimedia Commons by Liz Mc, This file, CC BY 2.0
метеориты

Метеорит Чинге не только впечатляет своими размерами, но и уникальным химическим составом, который невозможно встретить в земной природе. Более того, экспонат открыт для тактильного изучения — его можно потрогать, что делает посещение ещё более захватывающим.

Объект будет находиться в планетарии 1,5 года, предоставляя уникальную возможность познакомиться с одним из древнейших космических тел. Организаторы надеются, что экспонат привлечёт интерес не только любителей астрономии, но и всех, кто хочет прикоснуться к тайнам Вселенной.

Уточнения

Чинге — железный атаксит весом 250 кг. 

Ни́жний Но́вгород (в разговорной речи часто Нижний, c XIII по XVII век — Но́вгород Низо́вской земли́, с 7 октября 1932 года по 22 октября 1990 года — Го́рький) — город в центральной России, административный центр Приволжского федерального округа и Нижегородской области.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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