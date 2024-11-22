Ученые открыли химическое соединение, которое на протяжении длительного времени находится в питьевой воде, потребляемой более чем 113 миллионами жителей США. Об этом сообщает CNN.
Вещество, известное под именем хлоронитроамидный анион, было обнаружено относительно недавно, хотя его наличие было отмечено около сорока лет назад. Тем не менее, точное определение состава этого соединения стало возможным лишь благодаря современным методам химического анализа.
Данное химическое соединение образуется в процессе очистки водных ресурсов с использованием хлорамина — химического реагента, который получается при комбинировании хлора и аммиака. Этот компонент широко применяется в системах водоснабжения для уничтожения вредоносных микроорганизмов, таких как различные бактерии и вирусы.
Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.