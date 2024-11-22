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Учёные обнаружили неизвестное вещество в водопроводах США

0:55
Наука

Ученые открыли химическое соединение, которое на протяжении длительного времени находится в питьевой воде, потребляемой более чем 113 миллионами жителей США. Об этом сообщает CNN.

Чистая вода
Фото: ru.freepik.com by rawpixel.com
Чистая вода

Вещество, известное под именем хлоронитроамидный анион, было обнаружено относительно недавно, хотя его наличие было отмечено около сорока лет назад. Тем не менее, точное определение состава этого соединения стало возможным лишь благодаря современным методам химического анализа.

Данное химическое соединение образуется в процессе очистки водных ресурсов с использованием хлорамина — химического реагента, который получается при комбинировании хлора и аммиака. Этот компонент широко применяется в системах водоснабжения для уничтожения вредоносных микроорганизмов, таких как различные бактерии и вирусы.

 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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