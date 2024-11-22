Как звучал мифический подземный мир древних ацтеков

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Музыка издавна играла важную роль в ритуалах древних культур, в том числе тех, что существовали в Мезоамерике. Ацтекские общины, жившие до прихода европейцев, связывали мифологию с жертвоприношениями и церемониями, используя звуки, символизирующие подземный мир.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Одним из таких элементов был "свисток смерти" — уникальный музыкальный инструмент, внешне напоминающий череп. Его пронзительный звук мог служить подготовкой к ритуальным жертвоприношениям и символизировать спуск души в Миктлан, мифический подземный мир.

Уникальная конструкция этого свистка привлекла внимание Сашу Фрюхольца, профессора когнитивной и аффективной нейробиологии из Цюрихского университета и его команда создали 3D-модели древних артефактов, хранящихся в Этнологическом музее Берлина.

Анализ показал, что внутри свистка расположены две звуковые камеры, которые создают воздушную турбулентность. Это делает звук инструмента пронзительным и пугающим.

Звуковые записи как оригинальных свистков, так и их современных копий подтвердили, что эти звуки воспринимаются как особенно леденящие. Люди, услышавшие свист, отмечали его сходство с человеческим криком или визгом животного.

По словам Фрюхольца, этот эффект отражает традицию воспроизводить естественные звуки с помощью музыкальных инструментов, что усиливало ритуальное значение.

Эффект звука проверяли с помощью нейровизуализации. Звуки свистка активировали в мозге области, отвечающие за эмоции, вызывая сильные реакции. Однако наблюдалась и активность в зонах, отвечающих за символическое восприятие, что говорит о двойственной природе этих звуков.

Исследование подтверждает, что эмоциональное воздействие музыки — универсальный феномен, объединяющий современные и древние культуры. Ацтеки явно осознавали силу звука для создания атмосферы страха и таинственности.

Уточнения

Ацте́ки или асте́ки (самоназв. mēxihcah [meː'ʃiʔkaʔ]) — мезоамериканская культура народа науа, процветавшая в центральной Мексике в постклассический период с 1300 по 1521 год. Культура ацтеков была организована в города-государства (альтепетль), некоторые из которых объединялись в союзы, политические конфедерации или империи.



Свисто́к сме́рти (аст Ehecachichtli) — керамический артефакт, музыкальный инструмент, созданный и использовавшийся коренными народами Мексики (в частности, ацтеками) несколько тысяч лет назад и предположительно издававший «свист смерти», заставляя людей испытывать чувство страха. Его применение было связано с культом бога ветра Эекатля и бога смерти Миктлантекутли.

