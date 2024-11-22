Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Старая одежда — новые идеи. Что делать со старой одеждой?
Какие авто теряют в цене меньше всего
Российская система сделает путешествия из Китая в Россию удобнее
Как сделать пресные помидоры вкуснее за 15 минут
Стало известно, сколько стоит ремонт квартиры после страхового случая
Как тишина помогает понять животных и природу
Как правильно поливать огурцы, чтобы они не горчили? Делайте это так
Динамическое освещение и X-образная решетка: как OMODA C7 выделяется на дороге
Секрет блестящего и незапотевающего зеркала! Вам поможет это простое средство

Как звучал мифический подземный мир древних ацтеков

2:10
Наука

Музыка издавна играла важную роль в ритуалах древних культур, в том числе тех, что существовали в Мезоамерике. Ацтекские общины, жившие до прихода европейцев, связывали мифологию с жертвоприношениями и церемониями, используя звуки, символизирующие подземный мир.

Как звучал мифический подземный мир древних ацтеков
Фото: Freepik by freepik, PDM

Одним из таких элементов был "свисток смерти" — уникальный музыкальный инструмент, внешне напоминающий череп. Его пронзительный звук мог служить подготовкой к ритуальным жертвоприношениям и символизировать спуск души в Миктлан, мифический подземный мир.

Уникальная конструкция этого свистка привлекла внимание Сашу Фрюхольца, профессора когнитивной и аффективной нейробиологии из Цюрихского университета и его команда создали 3D-модели древних артефактов, хранящихся в Этнологическом музее Берлина.

Анализ показал, что внутри свистка расположены две звуковые камеры, которые создают воздушную турбулентность. Это делает звук инструмента пронзительным и пугающим.

Звуковые записи как оригинальных свистков, так и их современных копий подтвердили, что эти звуки воспринимаются как особенно леденящие. Люди, услышавшие свист, отмечали его сходство с человеческим криком или визгом животного.

По словам Фрюхольца, этот эффект отражает традицию воспроизводить естественные звуки с помощью музыкальных инструментов, что усиливало ритуальное значение.

Эффект звука проверяли с помощью нейровизуализации. Звуки свистка активировали в мозге области, отвечающие за эмоции, вызывая сильные реакции. Однако наблюдалась и активность в зонах, отвечающих за символическое восприятие, что говорит о двойственной природе этих звуков.

Исследование подтверждает, что эмоциональное воздействие музыки — универсальный феномен, объединяющий современные и древние культуры. Ацтеки явно осознавали силу звука для создания атмосферы страха и таинственности.

Уточнения

Ацте́ки или асте́ки (самоназв. mēxihcah [meː'ʃiʔkaʔ]) — мезоамериканская культура народа науа, процветавшая в центральной Мексике в постклассический период с 1300 по 1521 год. Культура ацтеков была организована в города-государства (альтепетль), некоторые из которых объединялись в союзы, политические конфедерации или империи.

Свисто́к сме́рти (аст Ehecachichtli) — керамический артефакт, музыкальный инструмент, созданный и использовавшийся коренными народами Мексики (в частности, ацтеками) несколько тысяч лет назад и предположительно издававший «свист смерти», заставляя людей испытывать чувство страха. Его применение было связано с культом бога ветра Эекатля и бога смерти Миктлантекутли.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Туризм
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом Аудио 
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
Новости спорта
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет Аудио 
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Дизайн и интерьер
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде Аудио 
Популярное
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде

Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.

Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Влияние катализатора на мощность и расход топлива
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода
Загадочный Орешник. Владимир Путин анонсировал российский комплекс, которому нет противодействия Дмитрий Плотников Русская белая эмиграция с Гитлером и против Гитлера Сергей Лебедев Кремль держит паузу, ударив по Южмашу баллистикой. Паника у противника растёт Любовь Степушова
Как выбрать причёску, чтобы выглядеть на несколько лет моложе?
Прогрев мотора без ущерба: что нужно знать водителям
Астронавты на МКС теряют внимание и память в условиях невесомости
Астронавты на МКС теряют внимание и память в условиях невесомости
Последние материалы
Как сделать пресные помидоры вкуснее за 15 минут
Как звучал мифический подземный мир древних ацтеков
Стало известно, сколько стоит ремонт квартиры после страхового случая
Как правильно поливать огурцы, чтобы они не горчили? Делайте это так
Как тишина помогает понять животных и природу
Динамическое освещение и X-образная решетка: как OMODA C7 выделяется на дороге
Секрет блестящего и незапотевающего зеркала! Вам поможет это простое средство
Австрийская Warimpex с продажей актива окончательно покинет российский рынок
Составлен рейтинг самых экономичных автомобилей
Этот простой в приготовлении куриный рулет будет прекрасно смотреться на праздничном столе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.