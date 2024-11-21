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Какие области мозга связаны с радикальными взглядами?

2:47
Наука

Неврологи из Гарвардской медицинской школы определили сеть в мозге, которая может играть роль в формировании радикальных религиозных взглядов. Если эти области мозга повреждаются, вероятность того, что человек станет придерживаться фундаменталистских убеждений, увеличивается. Однако учёные предупреждают, что эти выводы следует интерпретировать с осторожностью.

Какие области мозга связаны с радикальными взглядами?
Фото: Wikimedia Commons by Quince Media is licensed under Public domain

Религиозный фундаментализм — это явление, при котором человек жёстко придерживается своей веры, рассматривая её как единственно правильную, а любые другие мировоззрения — как ложные. В некоторых случаях это приводит к конфликтам или даже насилию. Почему же одни верующие радикализируются, а другие нет? Исследователи полагают, что ответ может лежать в особенностях работы мозга.

Ранее уже было установлено, что духовные и религиозные практики вызывают определённые нейронные реакции. Команда под руководством Майкла Фергюсона провела исследование, чтобы понять, как нейронная структура влияет на склонность к фундаментализму. Для этого они изучили мозг 190 пациентов, которые перенесли военные травмы, инсульты или опухоли.

Используя метод картографирования нейронных связей, учёные определили области мозга, повреждения которых коррелируют с более жёсткими религиозными взглядами. Эти области, расположенные преимущественно в правом полушарии, включают правую орбитофронтальную кору, дорсолатеральную префронтальную кору и нижнюю теменную долю — участки, отвечающие за логическое мышление и проверку аргументов.

Повреждение в этих зонах не только усиливает склонность к фундаментализму, но и похоже на нарушения, встречающиеся у людей, склонных к преступным действиям или распространению ложной информации. У таких людей нередко формируются ложные воспоминания, и они сами начинают верить в созданные ими же истории.

"Эта функциональная сеть мозга связана с нейропсихологическими и поведенческими состояниями", — отмечает команда Фергюсона.

Однако исследователи подчёркивают, что фундаментализм не является автоматическим следствием повреждений мозга. На него влияют множество факторов: генетика, семейное воспитание, культурная среда, личный опыт и другие переменные.

Кроме того, не все пациенты с подобными повреждениями становятся радикалами, как и не все фундаменталисты демонстрируют нарушения в этой сети. Исследование помогает лучше понять, почему фундаменталисты могут проявлять агрессию или враждебность к инакомыслящим, но не даёт универсального ответа.

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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