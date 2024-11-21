Когда дневной сон действительно работает и помогает вечером

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Дневной сон всегда воспринимается как полезная привычка, но может ли он помочь нам бодрствовать дольше вечером? На первый взгляд это кажется логичным: если мы заранее знаем, что предстоит поздняя ночь — будь то вечеринка или ночная смена, — можно поспать днём, чтобы подготовить организм. Однако действительно ли это работает?

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Если вы хорошо выспались накануне, дневной сон может помочь отсрочить вечернюю усталость. Например, вместо того, чтобы чувствовать сонливость в 23 часа, вы сможете бодрствовать ещё несколько часов.

Однако, как отмечает Генрих Беккер, главный врач клиники "Асклепия Бармбек" и бывший руководитель лаборатории сна в Марбурге, это возможно лишь в определённое время дня.

"Есть два оптимальных периода для сна: в полдень и вечером, перед привычным временем отхода ко сну, — объясняет Беккер. В эти часы температура тела падает, и организм естественным образом готовится к отдыху".

Попытки заснуть слишком рано, например в 18 часов, как правило, неэффективны. Внутренние часы ещё не настроены на сон, поэтому вы не только не сможете уснуть, но и не почувствуете себя отдохнувшим. Иное дело, если у вас накопился дефицит сна — тогда организм воспринимает этот сон как восполнение нехватки, а не как профилактическую меру.

Беккер объясняет, что наше чувство усталости зависит от двух факторов: внутренних часов, которые регулируют цикл сна и бодрствования, и так называемого давления сна. Внутренние часы задают ритм, помогая нам засыпать примерно в одно и то же время каждый день.

Давление сна, в свою очередь, накапливается с течением дня по мере бодрствования. Это связано с накоплением в мозгу определённых веществ, которые вызывают ощущение усталости.

Когда мы спим, давление сна снижается. Этот процесс весьма эффективен:

"За восемь часов сна мы компенсируем давление, накопившееся за 16 часов бодрствования", — подчёркивает Беккер.

Таким образом, даже полчаса дневного сна могут уменьшить давление сна, что позволяет дольше чувствовать бодрость вечером. Однако этот метод подходит далеко не всем и работает только в определённых условиях.