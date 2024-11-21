Защищавший от Зла оберег найден в византийском поселении

Археологи в Турции сделали уникальную находку: редкий христианский кулон V века с изображением царя Соломона на коне, пронзающего копьём Дьявола.

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По словам исследователей, это единственный подобный артефакт, найденный в Анатолии, регионе, который сегодня охватывает большую часть Турции.

На бронзовом кулоне обнаружены надписи на древнегреческом языке. На стороне с изображением Соломона текст гласит: «Наш Господь победил Зло», а на обратной стороне перечислены имена четырёх ангелов: Азраил, Гавриил, Михаил и Исрафил.

"Этот кулон символизирует религию и власть", — отметил руководитель раскопок, археолог Эрсин Челикбаш из университета Карабуджак.

В интервью Live Science он рассказал, что кулон служил амулетом и, как считалось, защищал владельца от зла и опасности.

Царь Соломон, правивший древним Израилем в X веке до нашей эры, является важной фигурой сразу в трёх мировых религиях. В иудаизме и христианстве он известен как правитель, а в исламе — как пророк. Изображение Соломона на этом кулоне удивило археологов и подчеркнуло значимость артефакта для изучения анатолийской археологии.

Кулон был найден в древнем Адрианополе, ныне находящемся вблизи города Карабуджак на северном побережье Турции. Основанный во времена Римской империи, город стал важным центром в ранневизантийский период. Раскопки в Адрианополе известны благодаря богатым мозаикам с изображениями животных и множеству архитектурных находок, включая бани, храмы, театры и виллы.

Кулон обнаружили в здании, которое, возможно, имело военное назначение. По словам Челикбаша, ранее здесь находилось кавалерийское подразделение.

«Соломон был известен как великий военачальник и покровитель римской и византийской кавалерии в Адрианополе», — пояснил археолог. Он предположил, что кулон мог принадлежать одному из кавалеристов.

Находку датируют V веком, временем, когда Адрианополь входил в состав Византийской империи. Несмотря на уникальность артефакта, Челикбаш упомянул, что подобный кулон был найден в Иерусалиме. Это сходство, по его мнению, говорит о том, что Адрианополь имел важное религиозное значение в древности.

Уточнения

Соломо́н (др.-евр. שְׁלֹמֹה‬ [Шломо́]; греч. Σαλωμών, Σολωμών в Септуагинте; лат. Salomon в Вульгате; араб. سليمان‎ [Сулейма́н] в Коране) — третий еврейский царь, правитель объединённого Израильского царства в период его наивысшего расцвета.

