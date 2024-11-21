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Астронавты на МКС теряют внимание и память в условиях невесомости

1:14
Наука

У астронавтов на МКС после полугода пребывания выявлено снижение скорости обработки информации, внимания и рабочей памяти, что вызывает вопросы о безопасности будущих миссий на Марс.

Астронавты на МКС теряют внимание и память в условиях невесомости
Фото: spaceflight.nasa.gov by НАСА, PDM

Экстремальные условия космоса, такие как невесомость, радиация и отсутствие привычного ритма суток, известны своими негативными последствиями для физического здоровья, однако когнитивные аспекты до сих пор изучены недостаточно. Исследование, проведенное командой Шины Дев из Космического центра имени Джонсона, подтвердило, что скорость выполнения тестов на когнитивные способности у астронавтов снижалась, хотя точность оставалась на уровне. Эти изменения частично сохранялись и после возвращения на Землю.

Эксперты считают, что для подготовки к длительным миссиям, например на Марс, необходимо учитывать влияние когнитивных изменений, так как на больших расстояниях связь с Землей будет затруднена, а астронавтам придется полностью полагаться на свои способности в принятии решений. Как подчеркнула Элиза Раффаэлла Ферре, недостаточная когнитивная эффективность может стать критическим фактором в автономных миссиях.

Уточнения

Междунаро́дная косми́ческая ста́нция сокр. МКС (англ. International Space Station, сокр. ISS) — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс; эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время (странами согласована эксплуатация по 2024 год включительно, рассматривается продление срока работы до 2028 или 2030 года).

Невесо́мость — состояние, в котором отсутствует сила взаимодействия тела с опорой или подвесом (вес тела), возникающая в связи с гравитационным притяжением.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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