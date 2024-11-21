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В Сирии нашли древнейший алфавит возрастом 4400 лет

1:14
Наука

Группа исследователей из Университета Джонса Хопкинса обнаружила древнейшую алфавитную письменность в истории человечества.

В Сирии нашли древнейший алфавит возрастом 4400 лет
Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0

Артефакты — глиняные цилиндры длиной с палец — были найдены в одной из гробниц в сирийском городе Телль-Умм-эль-Марре и датируются примерно 2400 годом до н. э., что на 500 лет старше других известных алфавитных систем. Это открытие может перевернуть представления о происхождении алфавита, его распространении и значении для ранних городских цивилизаций.

Профессор археологии Гленн Шварц, руководивший раскопками, отметил, что алфавиты сделали письменность доступной для широких масс, изменив способы мышления и общения древних людей. Глиняные цилиндры могли служить ярлыками для описания содержимого сосудов или их владельцев. Хотя надписи пока не расшифрованы, методы углеродного датирования подтвердили возраст находок.

Это открытие указывает на то, что алфавитная письменность могла возникнуть не в Египте, как считалось ранее, а на территории Сирии, предлагая новую версию её истории.

Уточнения

Си́рия (араб. سُورِيَا‎), полное наименование — Сири́йская Ара́бская Респу́блика (араб. ٱلْجُمْهُورِيَّةُ ٱلْعَرَبِيَّةُ ٱلسُّورِيَّةُ‎) — государство на Ближнем Востоке, граничащее с Ливаном и Израилем на юго-западе, с Иорданией на юге, с Ираком на востоке и с Турцией на севере.

Алфави́т (др.-греч. ἀλφάβητος) — форма письменности, основанная на стандартном наборе знаков.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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