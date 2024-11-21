Учёные обнаружили ошибки в климатических данных XX века

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Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что температура океана в начале XX века была выше, чем считалось ранее.

Фото: Pexels by Jaume, PDM

Глобальные температуры обычно оцениваются с использованием данных с суши, воздуха и поверхности океана. Однако усовершенствования методов измерений ставят под сомнение точность данных за первую половину прошлого века.

Группа под руководством Себастьяна Сиппеля реконструировала глобальные температуры, используя только данные о температуре воздуха на суше или океане. Они выявили расхождения в период 1900–1930 годов: данные океана были холоднее на 0,26 °C, что, вероятно, связано с использованием ведер для сбора проб воды в то время. Эти несовпадения устранились во второй половине века с переходом на новые методы.

Коррекция исторических данных снижает оценку потепления в начале XX века, но не изменяет общую тенденцию глобального потепления с XIX века. Исследование подчеркивает важность пересмотра старых данных для более точного понимания климатических изменений.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды.



Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

