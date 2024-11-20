Археологи нашли очаг для создания клея в пещере неандертальцев

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи сделали уникальное открытие в пещере Вангард, расположенной на британской территории Гибралтар, которая является одним из последних известных мест обитания неандертальцев.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno,_Neanderthal_Mother_(detail_of_diorama).jpg by Jaroslav A. Polák

Исследователи обнаружили очаг возрастом около 67 000-60 000 лет, который, по их мнению, использовался для создания березового дегтя. Это вещество применялось в доисторическом времени для закрепления рукояток на инструментах и оружии, что требует значительных знаний о химических процессах.

Очаг был сложной конструкции, с двумя каналами и толстой облицовкой стен. Анализ показал, что он использовался для нагревания растительных материалов, в частности листьев ладанника, в почти бескислородной среде. Экспериментально ученые подтвердили, что такая техника позволяет получить достаточное количество смолы для создания наконечников копий.

Открытие подчеркивает высокий уровень интеллекта неандертальцев. Они не только понимали основы химии, но и могли координировать сложные действия, требующие сотрудничества и коммуникации.

Уточнения

Клей — вещество, многокомпонентные композиции на основе органических или неорганических составляющих, способные соединять (склеивать) различные материалы.



Неандерта́лец человек неандертальский (лат. Homo neanderthalensis или Homo sapiens neanderthalensis), в советской литературе также носил название палеоантроп — вымерший или, по другой гипотезе, ассимилированный представитель рода людей.

