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Учёные обнаружили скрытый текст на странице Голубого Корана

0:54
Наука

В Национальном музее имени Зайда исследователи с помощью методов мультиспектральной визуализации раскрыли текст под золотым орнаментом на одной из страниц Голубого Корана — редкого исламского манускрипта VIII-IX веков.

Учёные обнаружили скрытый текст на странице Голубого Корана
Фото: commons.wikimedia.org by Marie-Lan Nguyen, CC BY 2.5

На странице были найдены стихи из суры "Ан-Ниса", посвящённой правам женщин, законам наследования и социальной справедливости.

Рукопись, насчитывающая изначально 600 страниц из овчины, вероятно, была создана в Тунисе, Иране или даже в Испании, но лишь 100 её страниц сохранились до наших дней.

Открытие стало возможным благодаря передовым технологиям, которые позволяют восстанавливать исчезнувшие тексты. Орнамент, скрывавший стихи, возможно, служил для исправления ошибок каллиграфа, поскольку создание новой страницы было слишком дорогостоящим.

Уточнения

Кора́н (араб. الْقُرآن‎ [qurˈʔaːn] — аль-К̣ур’а̄н, Священный Коран, Благородный Коран, Досточтимый Коран) — священная книга мусульман, написанная на арабском языке.

Орна́мент (лат. ornamentum — украшение, снаряжение, вооружение от ornare — вооружать, снаряжать, снабжать необходимым) — род композиции, построенной на регулярном, ритмически упорядоченном расположении (чередовании) абстрагированных или изобразительных элементов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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