В США предложили извлекать редкоземельные элементы из угольной золы

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские ученые из Техасского университета установили, что отходы от сжигания угля могут стать ценным источником редкоземельных элементов.

Фото: commons.wikimedia.org by Lirons1234, CC BY-SA 4.0

Эти элементы, входящие в группу из 17 веществ, играют ключевую роль в производстве современных технологий, включая солнечные панели, аккумуляторы и другие энергетические решения, важные для перехода к низкоуглеродной экономике.

Согласно данным исследования, опубликованного в International Journal of Coal Science & Technology, в золоотвалах США может содержаться до 11 млн тонн редкоземов, что почти в восемь раз превышает национальные запасы страны. Экономическая ценность этих ресурсов оценивается в $8,4 млрд. Исследователи подсчитали, что примерно 70% угольной золы, накопленной с 1985 по 2021 годы, а это около 1,87 млн тонн, можно извлечь. Зола хранится на полигонах, в прудах и на внешних складах.

На данный момент работы по извлечению редкоземельных элементов из угольной золы находятся на стадии научных проектов. Исследователи отмечают, что применение этих технологий может существенно снизить зависимость США от импорта редкоземов, которые в настоящее время преимущественно поступают из других стран.

Уточнения

Редкоземе́льные элеме́нты (Редкие земли; аббр. РЗЭ, англ. TR, REE, REM) — группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий и лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций).



Уголь (ископаемый уголь) — осадочная порода, полезное ископаемое, ценнейший вид топлива и сырьё для химической, и не только, промышленности.

