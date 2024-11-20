Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Белом доме может появиться должность для контроля криптовалют
Готовим компост на зиму: что положить в компостную кучу в ноябре
Поможет ли избежать летнего ажиотажа нововведение РЖД — продажи железнодорожных билетов за 180 дней
В США предложили извлекать редкоземельные элементы из угольной золы
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода
Три напитка, которые помогут укрепить здоровье и сбросить лишний вес
Депутат Милонов призвал выдавать многодетным родителям не машины, а лошадей
Эти вещи могут напугать даже самого смелого кота
Топовые модели пуховиков на зиму 2024 года

Новое клиническое исследование подтверждает эффективность кимчи против ожирения

4:50
Наука

Примерно 16% населения Земли, или около 890 миллионов человек, страдают от ожирения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ожирение серьёзной проблемой здравоохранения и подчеркнула его влияние на качество жизни и общее состояние здоровья людей во всём мире.

Новое клиническое исследование подтверждает эффективность кимчи против ожирения
Фото: Wikimedia Commons by Jess Lander is licensed under Public domain

В связи с этим Всемирный институт кимчи в Южной Корее опубликовал в международных журналах серию статей о влиянии кимчи на борьбу с ожирением. Эти статьи, основанные на научных исследованиях, показывают, что регулярное употребление кимчи, традиционного корейского ферментированного продукта, эффективно снижает уровень жира в организме и может служить перспективной стратегией питания для борьбы с ожирением.

Недавние исследования, изучающие влияние кимчи на ожирение, дали убедительные доказательства, подтверждающие его эффективность. Примечательно, что доклинические эксперименты на животных моделях ожирения выявили существенное снижение жировых отложений на 31,8% среди тех, кто питался кимчи-диетой.

Кроме того, обширный анализ данных, собранных за 13 лет в рамках Корейского исследования генома и эпидемиологии (KoGES), крупного популяционного исследования, показал, что употребление достаточного количества кимчи связано со снижением индекса массы тела (ИМТ) на 15% и снижением заболеваемости ожирением на 12% среди мужчин среднего возраста.

Продолжая эту линию исследований, группа учёных под руководством доктора Сон Ука Хонга (Sung-Wook Hong) из исследовательской группы по изучению функциональности кимчи во Всемирном институте кимчи в сотрудничестве с больницей Пусанского национального университета в Южной Корее сосредоточилась на влиянии кимчи на борьбу с ожирением и его воздействии на микробиом кишечника.

В этом исследовании изучались изменения антропометрических показателей, биомаркеров крови и микробиома кишечника у 55 взрослых людей с избыточным весом, как мужчин, так и женщин, с индексом массы тела от 23 до 30 кг/м². Участники употребляли по 3 капсулы кимчи за приём пищи (60 г кимчи в день) в течение 3 месяцев. Капсулы кимчи содержали порошок кимчи, полученный путём сублимационной сушки ферментированной при температуре 4 ℃ в течение 2 недель капусты кимчи.

Исследовательская группа проанализировала изменения в составе жировой ткани участников и обнаружила, что в группе, потреблявшей кимчи, количество жира в организме уменьшилось на 2,6%, а в контрольной группе, не принимавшей капсулы с кимчи, количество жира в организме увеличилось на 4,7%, что свидетельствует о статистически значимой разнице между двумя группами.

Кроме того, анализ микробиома участников исследования показал, что употребление кимчи привело к увеличению количества полезных кишечных бактерий Akkermansia muciniphila и уменьшению количества протеобактерий, которые связаны с ожирением. ※ Akkermansia muciniphila: это вид кишечных бактерий, которые, как сообщается, уменьшают воспаление и улучшают показатели метаболического синдрома и ожирения за счёт выработки короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК).

Успешное завершение этого клинического исследования, посвящённого влиянию кимчи на снижение уровня жира в организме, свидетельствует о том, что регулярное употребление кимчи эффективно облегчает симптомы ожирения за счёт изменения микробиоты кишечника.

"Результаты доклинического исследования и клинического испытания систематически подтвердили, что кимчи помогает бороться с ожирением, и представили научные доказательства, которые помогут широко распространить информацию о полезных свойствах кимчи, тем самым заложив основу для признания кимчи в качестве здорового продукта во всём мире", — утверждает директор Всемирного института кимчи доцент Хэ-Чун Чанг (Hae-Choon Chang).

 

Она также добавила: "Мы продолжим посвящать своё время, усилия и ресурсы научным исследованиям, чтобы укрепить здоровье и функциональные свойства кимчи, улучшить здоровье желудочно-кишечного тракта в дополнение к его иммуностимулирующему и противораковому эффектам, тем самым прочно утвердив роль кимчи как продукта питания для укрепления здоровья во всём мире".

Уточнения

Кимчхи́ (кор. 김치?, 沈菜?; в диалектах: чимчхи́, чимчха́, чим-ча́, в русскоязычных текстах встречается написание кимчи́, ким-чи́) — блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приправленные квашеные (ферментированные) овощи, в первую очередь, пекинскую капусту.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Ошибки при посадке гладиолусов, которых стоит избежать, чтобы получить шикарные цветы
Садоводство, цветоводство
Ошибки при посадке гладиолусов, которых стоит избежать, чтобы получить шикарные цветы Аудио 
Эти двигатели заставляют водителей возить с собой масло
Авто
Эти двигатели заставляют водителей возить с собой масло Аудио 
Рейтинг автомобилей, которые владельцы не спешат менять
Авто
Рейтинг автомобилей, которые владельцы не спешат менять Аудио 
Популярное
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время

После того, как Агата Муцениеце рассказала о проблемах в воспитании сына, Павел Прилучный показал, как он проводит время с 11-летним Тимофеем.

После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана
МС-21. Новое поколение российских самолётов готовится принимать пассажиров Дмитрий Плотников Китай открыл глубоководный порт в Перу и построит такой же в Никарагуа для дублёра Панамского канала Любовь Степушова Один Т-34 против многотысячного гитлеровского гарнизона Сергей Лебедев
Стало известно, можно ли было спасти Владимира Лёвкина от смерти
Готовим домашние шоколадные конфеты к чаю всего из трёх ингредиентов
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Последние материалы
В Белом доме может появиться должность для контроля криптовалют
Готовим компост на зиму: что положить в компостную кучу в ноябре
Поможет ли избежать летнего ажиотажа нововведение РЖД — продажи железнодорожных билетов за 180 дней
В США предложили извлекать редкоземельные элементы из угольной золы
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода
Три напитка, которые помогут укрепить здоровье и сбросить лишний вес
Депутат Милонов призвал выдавать многодетным родителям не машины, а лошадей
Эти вещи могут напугать даже самого смелого кота
21 ноября: Собор Небесных Сил бесплотных, Черубина де Габриак и Рокки
Топовые модели пуховиков на зиму 2024 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.