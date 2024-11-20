Новое клиническое исследование подтверждает эффективность кимчи против ожирения

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Примерно 16% населения Земли, или около 890 миллионов человек, страдают от ожирения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ожирение серьёзной проблемой здравоохранения и подчеркнула его влияние на качество жизни и общее состояние здоровья людей во всём мире.

Фото: Wikimedia Commons by Jess Lander is licensed under Public domain

В связи с этим Всемирный институт кимчи в Южной Корее опубликовал в международных журналах серию статей о влиянии кимчи на борьбу с ожирением. Эти статьи, основанные на научных исследованиях, показывают, что регулярное употребление кимчи, традиционного корейского ферментированного продукта, эффективно снижает уровень жира в организме и может служить перспективной стратегией питания для борьбы с ожирением.

Недавние исследования, изучающие влияние кимчи на ожирение, дали убедительные доказательства, подтверждающие его эффективность. Примечательно, что доклинические эксперименты на животных моделях ожирения выявили существенное снижение жировых отложений на 31,8% среди тех, кто питался кимчи-диетой.

Кроме того, обширный анализ данных, собранных за 13 лет в рамках Корейского исследования генома и эпидемиологии (KoGES), крупного популяционного исследования, показал, что употребление достаточного количества кимчи связано со снижением индекса массы тела (ИМТ) на 15% и снижением заболеваемости ожирением на 12% среди мужчин среднего возраста.

Продолжая эту линию исследований, группа учёных под руководством доктора Сон Ука Хонга (Sung-Wook Hong) из исследовательской группы по изучению функциональности кимчи во Всемирном институте кимчи в сотрудничестве с больницей Пусанского национального университета в Южной Корее сосредоточилась на влиянии кимчи на борьбу с ожирением и его воздействии на микробиом кишечника.

В этом исследовании изучались изменения антропометрических показателей, биомаркеров крови и микробиома кишечника у 55 взрослых людей с избыточным весом, как мужчин, так и женщин, с индексом массы тела от 23 до 30 кг/м². Участники употребляли по 3 капсулы кимчи за приём пищи (60 г кимчи в день) в течение 3 месяцев. Капсулы кимчи содержали порошок кимчи, полученный путём сублимационной сушки ферментированной при температуре 4 ℃ в течение 2 недель капусты кимчи.

Исследовательская группа проанализировала изменения в составе жировой ткани участников и обнаружила, что в группе, потреблявшей кимчи, количество жира в организме уменьшилось на 2,6%, а в контрольной группе, не принимавшей капсулы с кимчи, количество жира в организме увеличилось на 4,7%, что свидетельствует о статистически значимой разнице между двумя группами.

Кроме того, анализ микробиома участников исследования показал, что употребление кимчи привело к увеличению количества полезных кишечных бактерий Akkermansia muciniphila и уменьшению количества протеобактерий, которые связаны с ожирением. ※ Akkermansia muciniphila: это вид кишечных бактерий, которые, как сообщается, уменьшают воспаление и улучшают показатели метаболического синдрома и ожирения за счёт выработки короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК).

Успешное завершение этого клинического исследования, посвящённого влиянию кимчи на снижение уровня жира в организме, свидетельствует о том, что регулярное употребление кимчи эффективно облегчает симптомы ожирения за счёт изменения микробиоты кишечника.

"Результаты доклинического исследования и клинического испытания систематически подтвердили, что кимчи помогает бороться с ожирением, и представили научные доказательства, которые помогут широко распространить информацию о полезных свойствах кимчи, тем самым заложив основу для признания кимчи в качестве здорового продукта во всём мире", — утверждает директор Всемирного института кимчи доцент Хэ-Чун Чанг (Hae-Choon Chang).

Она также добавила: "Мы продолжим посвящать своё время, усилия и ресурсы научным исследованиям, чтобы укрепить здоровье и функциональные свойства кимчи, улучшить здоровье желудочно-кишечного тракта в дополнение к его иммуностимулирующему и противораковому эффектам, тем самым прочно утвердив роль кимчи как продукта питания для укрепления здоровья во всём мире".

Уточнения

Кимчхи́ (кор. 김치?, 沈菜?; в диалектах: чимчхи́, чимчха́, чим-ча́, в русскоязычных текстах встречается написание кимчи́, ким-чи́) — блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приправленные квашеные (ферментированные) овощи, в первую очередь, пекинскую капусту.

