Альпийская находка раскрывает тайны вымирания существ до эпохи динозавров

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Прошлым летом Клаудия Стеффенсен с мужем отправились в поход по каменистой тропе в итальянских Альпах. Во время спуска с горы она заметила необычные круглые узоры на камне, которые позже оказались окаменелыми отпечатками лап животных.

Фото: Wikimedia Commons by Wenceslaus Hollar is licensed under Public domain

«Я присмотрелась и поняла, что это следы», — поделилась в интервью The Guardian жительница Ловеро.

Находка оказалась следами рептилий и земноводных, живших в пермский период — 251–299 миллионов лет назад. Эти отпечатки, спрятанные под слоями льда и снега, позволили учёным заглянуть в доисторическую экосистему, сохранившуюся в уникальных деталях.

После сообщения о находке группа исследователей провела изучение местности, нанесли её на карту и обнаружили ещё больше отпечатков, принадлежавших как минимум пяти видам животных.

Палеонтолог из Берлинского музея естественной истории Лоренцо Марчетти назвал это место самым богатым из тех, что он изучал: «Качество и количество материала действительно впечатляют».

Следы сохранились благодаря особым природным условиям. Когда они были оставлены, поверхность представляла собой влажный песчаник, который высох на солнце, а затем был защищён новым слоем глины. Это позволило сохранить даже мельчайшие детали, такие как отпечатки пальцев и текстуру кожи на брюхе, поясняют учёные.

Пермский период — последняя часть палеозойской эры — завершился крупнейшим массовым вымиранием в истории планеты. Великие изменения уничтожили 70% наземных и 90% морских видов, но дали возможность новым формам жизни доминировать в «веке динозавров».

Хотя динозавры ещё не существовали, самые крупные следы, найденные в Альпах, принадлежат животным длиной до 2-3 метров, утверждает палеонтолог из миланского Музея естественной истории Кристиано Даль Сассо.

Исследователи полагают, что открытие стало возможным благодаря таянию льдов в Альпах из-за изменения климата. С сокращением снежного покрова обнажаются камни, которые поглощают больше солнечного тепла, ускоряя процесс таяния. Этот феномен создаёт новые возможности для поиска окаменелостей.

Палеонтологи ожидают найти гораздо больше подобных следов и окаменелостей в ближайшие годы. Найденные следы не только расширяют знания о доисторической экосистеме, но и свидетельствуют о глобальном потеплении, схожем с сегодняшним, отмечают исследователи.

Команда исследователей продолжает изучение находок, которые могут пролить свет на климатические изменения прошлого и настоящего.

Уточнения

Пермский период (пермская система, пермь) — шестой и последний геологический период палеозойской эры. Начался 298,9 ± 0,15 млн лет назад и продолжался около 47 млн лет.

