Тюменские ученые разработали инновационную мазь для заживления ран

3:20 Your browser does not support the audio element. Наука

В Тюменском медицинском университете (ТМУ) разработали уникальную мазь для заживления ран, созданную на основе пантов северного оленя, сообщает "Аргументы и факты"

Фото: commons.wikimedia.org by Bramans, CC BY-SA 4.0

Пока что этот продукт находится на стадии прототипа, но в будущем планируется запуск массового производства.

Эффективное лечение длительно незаживающих ран является актуальной проблемой для медицинского сообщества во всем мире. Согласно статистике, с этой проблемой сталкиваются от 600 тысяч до 2,5 млн людей. В практике хирурга, профессора ТМУ Лидии Комаровой, такие раны встречаются довольно часто.

Лидия Комарова отмечает, что такие раны чаще всего встречаются у людей с ослабленным иммунитетом, пациентов с сахарным диабетом, ожирением или истощением организма. Она также поясняет, что лечение ран включает в себя как общую, так и местную терапию. Последняя предполагает локальное воздействие на рану с использованием мазей и физиотерапии.

Целый год профессор Комарова вместе со студенткой пятого курса Института клинической медицины ТМУ Ариной Старусевой работали над созданием препарата, который бы ускорил заживление ран и имел минимум побочных эффектов. В основе мази использованы натуральные ингредиенты: пчелиный воск, оливковое масло и водный экстракт пантов северного оленя. Сырье для этого закупают у частных фермеров из Салехарда.

Лидия Комарова подчеркивает, что в пантах северного оленя содержится значительно больше аминокислот, чем в пантах алтайского марала, что делает их незаменимым ингредиентом для лечения длительно незаживающих ран. Кроме того, сахарная пудра, входящая в состав мази, способствует уменьшению отека.

Эффективность средства была проверена на базе больницы "РЖД-Медицина". Из 18 пациентов с незаживающими ранами восемь получили новую мазь, а остальные лечились стандартным способом. Арина Старусева отмечает, что на фоне применения новой мазевой композиции регенерация тканей была более выраженной, а полное заживление ран происходило в среднем на 5-7 дней быстрее, чем у пациентов, не использовавших этот препарат.

На данный момент мазь на основе пантов северного оленя проходит стадию клинических исследований. Конечная цель — запуск ее в массовое производство и продажа в свободном доступе. В планах также создание серии препаратов на основе пантов северного оленя. Лидия Комарова не исключает, что это может стать одним из тюменских брендов.

Разработка была представлена на медицинском форуме "Превентивные и персонифицированные технологии в здравоохранении", который проходил в Технопарке 19-20 ноября. На форуме обсуждались актуальные темы медицинской сферы, включая разработку лекарств и технологий, управление медицинскими организациями, а также вопросы, связанные с улучшением демографической ситуации, охраной материнства и детства.

Уточнения

Па́нты — рога оленей в период их ежегодного роста, имеют трубчатую неороговевшую структуру, наполнены кровью, покрыты тонкой бархатистой кожей с короткой мягкой шерстью.

