Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Для чего поддерживается высокий курс доллара и почему он выгоден бюджету России
Как кошка помогает справиться с одиночеством и стрессом
Какие культуры можно высаживать в ноябре
Перловка, которая понравится всем: пять простых секретов
Эффективный способ убрать жировой фартук
Почему жёлтые обои — это лучший выбор для вашего интерьера
Длительная езда и пыльные дороги: как это влияет на замену масла
Как сочетать белую верхнюю одежду с пастельными и светлыми низами
Павел Деревянко рассказал о ролевых играх с невестой в костюме индейца

Аномальное тепло в ноябре: Москва задерживается в осени

1:25
Наука

Ноябрь в столичном регионе продолжает удивлять жителей непривычно высокими температурами, сообщает Радио 1

Аномальное тепло в ноябре: Москва задерживается в осени
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik

Возникает закономерный вопрос: когда же наступит настоящая климатическая зима?

По информации, предоставленной заместителем руководителя ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолием Цыганковым, температурные показатели в Москве и Московской области соответствуют скорее октябрьским значениям. Он отметил, что средняя суточная температура на 20 ноября должна была бы составлять -1,2 градуса Цельсия, в то время как фактически наблюдаются положительные значения. При этом количество выпавших осадков находится в пределах нормы и составляет 86% от обычного показателя для этого периода.

По словам синоптика, причина задержки зимы кроется в общем потеплении климата, которое наблюдается в последние два-три десятилетия. Он также сообщил, что снежный покров уже дважды успел появиться и растаять, и предположил, что аналогичная ситуация повторится в предстоящую субботу. Анатолий Цыганков высказал мнение, что наступление зимы не стоит ожидать раньше декабря, однако выразил надежду, что, как и в предыдущие годы, к Новому году выпадет снег, который продержится до января.

Уточнения

Гидрометцентр России — федеральное государственное бюджетное учреждение метеорологической службы России. Является ведущим научно-исследовательским и оперативно-методическим учреждением Росгидромета в области гидрометеорологических прогнозов.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам
Домашние животные
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам Аудио 
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Туризм
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом Аудио 
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Авто
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором Видео 
Популярное
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы

Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.

Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Олег Газманов посоветовал певцу Шаману отказаться от псевдонима
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
МС-21. Новое поколение российских самолётов готовится принимать пассажиров Дмитрий Плотников Китай открыл глубоководный порт в Перу и построит такой же в Никарагуа для дублёра Панамского канала Любовь Степушова Один Т-34 против многотысячного гитлеровского гарнизона Сергей Лебедев
Татьяна Тарасова довела до слёз Валю Карнавал на ТВ-шоу Ледниковый период
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам
Как правильно переключать передачи, чтобы не повредить авто
Как правильно переключать передачи, чтобы не повредить авто
Последние материалы
Для чего поддерживается высокий курс доллара и почему он выгоден бюджету России
Аномальное тепло в ноябре: Москва задерживается в осени
Как кошка помогает справиться с одиночеством и стрессом
Какие культуры можно высаживать в ноябре
Перловка, которая понравится всем: пять простых секретов
Эффективный способ убрать жировой фартук
Почему жёлтые обои — это лучший выбор для вашего интерьера
Длительная езда и пыльные дороги: как это влияет на замену масла
Как сочетать белую верхнюю одежду с пастельными и светлыми низами
Павел Деревянко рассказал о ролевых играх с невестой в костюме индейца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.