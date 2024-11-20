Аномальное тепло в ноябре: Москва задерживается в осени

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Ноябрь в столичном регионе продолжает удивлять жителей непривычно высокими температурами, сообщает Радио 1

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Возникает закономерный вопрос: когда же наступит настоящая климатическая зима?

По информации, предоставленной заместителем руководителя ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолием Цыганковым, температурные показатели в Москве и Московской области соответствуют скорее октябрьским значениям. Он отметил, что средняя суточная температура на 20 ноября должна была бы составлять -1,2 градуса Цельсия, в то время как фактически наблюдаются положительные значения. При этом количество выпавших осадков находится в пределах нормы и составляет 86% от обычного показателя для этого периода.

По словам синоптика, причина задержки зимы кроется в общем потеплении климата, которое наблюдается в последние два-три десятилетия. Он также сообщил, что снежный покров уже дважды успел появиться и растаять, и предположил, что аналогичная ситуация повторится в предстоящую субботу. Анатолий Цыганков высказал мнение, что наступление зимы не стоит ожидать раньше декабря, однако выразил надежду, что, как и в предыдущие годы, к Новому году выпадет снег, который продержится до января.

Уточнения

Гидрометцентр России — федеральное государственное бюджетное учреждение метеорологической службы России. Является ведущим научно-исследовательским и оперативно-методическим учреждением Росгидромета в области гидрометеорологических прогнозов.

