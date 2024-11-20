Системный сбой: пользователи Windows 11 столкнулись с неразрешимой ошибкой

18 ноября корпорация Microsoft выпустила обновление для Windows 11, которое, к сожалению, оказалось дефектным, сообщает "Царьград"
Согласно информации, опубликованной на портале IT Home News, ссылающемся на запись в блоге Windows Latest, апдейт содержит критическую ошибку, препятствующую его корректной инсталляции. Пользователи, столкнувшиеся с проблемой, наблюдают на своих экранах сообщение "ошибка установки" с кодовыми обозначениями "0x800f0991" и "0x800f0922", что не дает им никакой конкретной информации о причинах сбоя.
Один из пользователей поделился своим опытом, рассказав, что предпринял ряд шагов для устранения неполадки, включая использование стандартных методов диагностики и восстановления, однако все его попытки оказались тщетными.
Интересно, что у некоторых пользователей процесс загрузки обновления визуально завершился без ошибок. Однако, при проверке системных настроек выяснилось, что изменения не были применены, и система фактически осталась в прежнем состоянии.
Эта проблема затрагивает устройства, функционирующие на версии Windows 11 (24H2). К сожалению, на данный момент официального решения от Microsoft не последовало, и компания воздерживается от комментариев по поводу сложившейся ситуации. Пользователям приходится самостоятельно искать пути обхода возникшего препятствия.
Специалисты в области IT предполагают, что разработчики Microsoft в ближайшее время выпустят исправление, которое позволит успешно завершить установку обновления. Пока же единственным действенным способом избежать проблем является отказ от установки проблемного апдейта.
IT (англ. Information Technology) — информационные технологии
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