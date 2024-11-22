Космологи подтвердили: Вселенная подчиняется законам Эйнштейна

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Крупнейшее исследование Вселенной подтвердило теорию Эйнштейна о гравитации, показав, что она работает даже на огромных космических масштабах.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picture_by_Hubble_Space_Telescope_crop.jpg by NASA, ESA, and M. Livio and the Hubble 20th Anniversary Team (STScI)

Учёные использовали данные спектроскопического прибора для изучения тёмной энергии (DESI), который измеряет положение миллионов галактик, чтобы понять, как Вселенная расширялась за последние 11 миллиардов лет.

Результаты анализа подтвердили, что структура Вселенной полностью соответствует предсказаниям общей теории относительности.

"Мы доказали, что Эйнштейн прав, даже когда речь идёт о гравитации на уровнях, недоступных для обычного наблюдения", — отмечает Полин Заррук, космолог из Французского национального центра научных исследований (CNRS).

Исследование также затрагивает вопросы тёмной материи и тёмной энергии — двух загадочных сущностей, составляющих большую часть массы и энергии в космосе.

Несмотря на успех стандартной модели, она не объясняет некоторые аномалии, такие как различные скорости расширения Вселенной на разных этапах её истории.

Среди альтернативных теорий — модифицированная ньютоновская динамика (MOND), предполагающая, что гравитация на больших расстояниях работает иначе.

Однако данные DESI ставят под сомнение такие гипотезы, предоставляя более точные доказательства в пользу классической модели.

"Наш анализ впервые показал, как структуры галактик росли с течением времени, это открывает новые возможности для изучения модифицированной гравитации и улучшения понимания тёмной энергии", — говорит Драган Хутерер, профессор теоретической космологии из Мичиганского университета.

DESI, работающий четвёртый из пяти запланированных лет, уже исследовал 6 миллионов галактик. К концу проекта в 2025 году будет изучено около 40 миллионов объектов.

Эти данные помогут лучше понять устройство Вселенной и, возможно, ответят на вопросы, которые долго оставались без ответа.

Уточнения

О́бщая тео́рия относи́тельности (ОТО; нем. allgemeine Relativitätstheorie) — общепринятая в настоящее время теория тяготения, описывающая тяготение как проявление геометрии пространства-времени. Предложена Альбертом Эйнштейном 25 ноября 1915 года.



