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Как древние европейцы адаптировались к климату за 7000 лет

2:29
Наука

Учёные из Техасского университета в Остине и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провели анализ древней ДНК, извлечённой из останков людей, живших в Европе в течение последних 7000 лет.

Как древние европейцы адаптировались к климату за 7000 лет
Фото: Arkeonews by Associate Professor Doctor Ergül Kodaş, PDM

Работа позволила выявить, как древние европейцы адаптировались к изменяющимся условиям окружающей среды. 

"Мы можем буквально заглянуть в прошлое и отследить эволюционные изменения в исторических популяциях, это позволяет нам находить генетические сигналы, исчезнувшие в современных геномах", — объясняет Вагиш Нарасимхан, руководитель исследования. 

Для анализа были использованы более 700 образцов ДНК, найденных на раскопках в Европе и России, охватывающих периоды от неолита до позднего римского времени.

Учёные обнаружили следы естественного отбора, которые невозможно было бы зафиксировать в геномах современных людей. Это открытие проливает свет на то, как ключевые генетические черты адаптации к климату, питанию и болезням изменялись с течением времени.

Методики изучения современной ДНК ограничены из-за влияния таких факторов, как рекомбинация, генетический дрейф и миграции. Но работа с древней ДНК позволяет обойти эти ограничения, анализируя эволюционные изменения в генах до того, как они исчезли.

Исследователи применили инновационный статистический подход, который помог выделить 14 генетических участков, подвергшихся значительному отбору.

Среди ключевых черт выделяются гены, связанные с выработкой витамина D и усвоением молока во взрослом возрасте. Например, способность переваривать молочные продукты дала древним европейцам важное преимущество в периоды голода и болезней.

Также наблюдались изменения в генах, отвечающих за иммунитет. Эти изменения происходили в ответ на новые заболевания, связанные с распространением земледелия и миграциями.

Примечательно, что многие адаптивные признаки, заметные в древних популяциях, исчезли в современных геномах из-за генетического дрейфа или смешения популяций.

Исследование подчёркивает значение древней ДНК для изучения человеческой эволюции, показывая, как генетические черты, некогда важные для выживания, могут со временем исчезнуть.

Уточнения

Биологи́ческая эволю́ция (от лат. evolutio — «развёртывание») — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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