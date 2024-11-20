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Археологи нашли древнеримский клад из тысяч монет в Германии

1:09
Наука

В районе Вестервальд, близ немецкой общины Хершбах, археологи обнаружили клад из почти трех тысяч древнеримских монет, что стало загадкой для специалистов.

Археологи нашли древнеримский клад из тысяч монет в Германии
Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0

Тайник, найденный в горах, удивил ученых, так как в этом районе не было известных германских поселений. Монеты, вместе с более чем 200 серебряными декоративными фрагментами, были спрятаны в керамическом горшке, застрявшем между камнями. Предполагается, что они были захоронены в начале 270-х годов нашей эры, на удалении от территорий Римской и Галльской империй.

Извлеченные артефакты плохо сохранились, что осложнило процесс их идентификации. Удалось точно определить лишь около сотни монет. Среди них — изображения римского императора Гордиана III, который правил в 238-244 годах, и галльского императора Викторина, управлявшего в 269-271 годах.

Находка вызывает множество вопросов, так как её местоположение и предназначение остаются неизвестными.

Уточнения

Дре́вний Рим — современное историографическое обозначение римской цивилизации в период от VIII века до н. э. (основание города Рим) до падения Западной Римской империи в V веке, одна из самых развитых цивилизаций древнего мира в Европе, государство античности.

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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