Учёные создали способ превращения отходов бурбона в топливо

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые Института Джеймса Б. Бима разработали инновационную технологию переработки барды — отходов производства бурбона — в метан.

Фото: PxHere is licensed under CC0 public domain

Этот подход одновременно решает проблемы утилизации отходов и сокращения углеродного следа в Кентукки, где утилизация барды стала острой экологической проблемой.

Традиционно барду использовали как удобрение или корм для скота, однако такие методы требуют дорогостоящей очистки, что недоступно для большинства мелких винокурен региона. При этом поголовье крупного рогатого скота в Кентукки стремительно сокращается, а производство бурбона прогнозируемо удвоится в ближайшие пять лет.

Новая технология включает несколько методов переработки барды в метан, наиболее эффективным из которых оказался процесс с использованием кукурузной барды. Полученный метан планируется применять для нужд самих винокурен, заправки техники и отопления. Таким образом, создается замкнутый цикл, где злаки перерабатываются с максимальной отдачей и без отходов.

Министерство сельского хозяйства США уже одобрило проведение эксперимента, что подтверждает важность и перспективность данной инициативы для региона.

Уточнения

Бурбо́н — вид виски, производимый в США, преимущественно из кукурузы (не менее 51 %) и обладающий золотистым цветом и долгим послевкусием.



То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.

