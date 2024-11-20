В Южной Корее создали уникальный материал для роботов

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Южнокорейские учёные из Национального института науки и технологий Ульсана (UNIST) разработали уникальный магнитный материал, имитирующий свойства человеческой кожи.

Фото: PublicDomainPictures.net by Circe Denyer, PDM

Этот инновационный материал, созданный на основе ферромагнитных частиц и полимеров с памятью формы, обладает высокой гибкостью, прочностью и способностью изменять твёрдость, что позволяет ему адаптироваться к различным условиям, включая тепло и свет. Материал превосходит традиционные аналоги по характеристикам на 2700%, выдерживая растягивающие нагрузки в 1000 раз выше собственного веса.

На основе нового материала была создана роботизированная рука, которая может изменять свою конфигурацию и выдерживать значительные нагрузки, выполняя сложные задачи с высокой точностью. Такое решение особенно важно для робототехники, так как позволяет минимизировать риск повреждений и расширить диапазон возможных применений, от биомедицины до промышленности, сообщает "Царьград".

Однако, несмотря на значительные достижения, мягкая робототехника сталкивается с вызовами, такими как поиск оптимальных материалов для повышения жёсткости и надёжности.

Уточнения

Респу́блика Коре́я (кор. 대한민국?, 大韓民國?, МФА: [tɛɦa̠nminɡuk̚], Коре́йская Респу́блика) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я.



Ро́бот (англ. robot, от чеш. robot) — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода действий, обычно выполняемых человеком.

