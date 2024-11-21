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Учёные раскрыли, что замедляет старение: энергия, потраченная на качество

2:02
Наука

Принцип, знакомый многим: качественные товары стоят дороже, но служат дольше. Оказывается, это работает и в биологии.

Учёные раскрыли, что замедляет старение: энергия, потраченная на качество
Фото: commons.wikimedia.org by Ltshears - Trisha M Shears is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Naked_Mole_Rat_Eating.jpg

Исследователи давно знают, что чем быстрее растёт организм, тем короче его жизнь, особенно у млекопитающих. Причины этого явления объясняются через компромиссы в распределении энергии между ростом и поддержанием здоровья, которые влияют на старение.

Одно из объяснений гласит: рост требует больших затрат энергии, и если её уходит больше на развитие, меньше остаётся на поддержание организма.

Это приводит к быстрому износу. Другое мнение связывает быстрый рост с высоким метаболизмом, который создаёт стресс и ускоряет старение.

Однако, как показали недавние исследования, эти гипотезы не раскрывают всю картину. Учёные нашли ещё одно звено — затраты энергии на создание биомассы. Для производства тканей организму требуется энергия на сборку, контроль ошибок и транспортировку материалов.

Оказалось, что у разных видов эти затраты сильно отличаются. Например, голый землекоп, живущий до 30 лет, тратит на биосинтез в три раза больше энергии, чем мышь, чья жизнь составляет лишь 2-3 года.

Такие различия объясняются уровнем контроля качества. Организмы, создающие более качественные ткани, тратят больше энергии на их синтез.

Эти же процессы замедляют их рост, но делают ткани более устойчивыми к стрессу. Напротив, животные, которые экономят на контроле, быстрее растут, но быстрее стареют из-за накопления ошибок в тканях.

Эти открытия дают надежду на новые подходы к изучению старения. Возможно, в будущем учёные научатся управлять затратами энергии на биосинтез, чтобы продлить жизнь и улучшить её качество.

Уточнения

Го́лый землеко́п (лат. Heterocephalus glaber) — небольшой роющий грызун, единственный вид в роде Heterocephalus и семействе Heterocephalidae. Живёт на порядок дольше других грызунов подобного размера (до 28 лет и даже 40 лет).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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