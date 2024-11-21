Навигация или астрология: зачем египтянам был нужен петроглиф

2:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавнее исследование, проведённое Линдой Эванс и её коллегами из Университета Маккуори в Австралии, привлекло внимание научного сообщества.

Фото: РГО by Александр Заика, CC0

На скальном рисунке в местности Эль-Хош был обнаружен необычный петроглиф, предположительно изображающий зодиакальный знак Козерога — гибридное существо с телом рыбы и передом козы.

Это уникальная находка, так как ранее подобные изображения не встречались в египетском искусстве.

Петроглиф был найден Фредериком Хардтке во время полевых исследований.

Он отмечает, что рядом с Козерогом также было изображение хамелеона. Обе находки, по мнению исследователей, были созданы в греко-римский период, между I и II веками до н. э., когда астрологические символы начали проникать в Египет из Греции и Рима.

Доктор считает, что рисунок мог быть воспроизведён по памяти или с копии, например, с монеты.

"Египтяне не создавали гибридных существ случайно. Такое сочетание черт животных имело глубокий символизм, что указывает на возможное астрологическое значение изображения", — подчёркивает Эванс.

Первые изображения, напоминающие Козерога, появились в шумерской культуре, где он ассоциировался с божествами и созвездием. Впоследствии символ распространился по всему древнему миру.

В Египте зодиакальные изображения можно найти на потолках храмов, саркофагах и монетах греко-римского периода. Создание петроглифа в Эль-Хош, вероятно, связано с этими традициями.

Грубость исполнения петроглифа может быть объяснена его созданием в поздний период, когда наскальное искусство постепенно утрачивало качество.

Возможно, рисунок служил практическим инструментом, например, использовался для навигации или передавал астрономические знания.

Таким образом, этот уникальный петроглиф, изображающий Козерога, свидетельствует о смешении культурных традиций и о том, как астрологические символы проникали в искусство и повседневную жизнь Египта.

Уточнения

Петро́гли́фы (от др.-греч. πέτρος — камень и γλυφή — резьба) — выбитые или нанесённые краской изображения на каменной основе, Петроглифами называют все изображения на камне древнейших времён, с палеолита вплоть до Средневековья, за исключением тех, в которых достоверно присутствует хорошо разработанная система письменных знаков.

