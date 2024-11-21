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Почему дети и беременные не должны пить сырое молоко

3:21
Наука

В последние годы в обществе вспыхнули споры вокруг употребления сырого молока. Несмотря на риски, его популярность растёт, а тема всё чаще становится политизированной. Сторонники утверждают, что пастеризация лишает молоко полезных свойств, но эксперты говорят об отсутствии научных доказательств таких заявлений и указывают на серьёзные угрозы для здоровья.

Почему дети и беременные не должны пить сырое молоко
Фото: commons.wikimedia.org by Couleur, PDM

Что такое пастеризация?

Пастеризация — это процесс термической обработки молока для уничтожения патогенов. По словам Денниса Д’Амико, доцента Университета Коннектикута, стандартная пастеризация молока в США происходит при температуре 72°C в течение 15 секунд. Сырое молоко такой обработке не подвергается. Хотя пастеризация минимизирует изменения состава молока, она значительно повышает его безопасность.

Историческая справка

Пастеризация была впервые применена в XIX веке французским химиком Луи Пастером для предотвращения порчи вина и пива. В 1886 году немецкий учёный Франц фон Сокслет перенёс эту практику на молоко, чтобы снизить смертность среди детей, которая тогда была высокой из-за туберкулёза и других заболеваний, передающихся через молочные продукты. Пастеризация спасла тысячи жизней, хотя её введение вызывало споры.

Почему пастеризация необходима?

Даже самые чистые фермы и здоровые животные не гарантируют безопасность молока.

По словам Джона Люси профессора из Университета Висконсина, микробы могут попадать в молоко из множества источников, включая оборудование, контейнеры и воздух. Сырое молоко может содержать патогены, такие как листерия, сальмонелла или опасные штаммы кишечной палочки. Примерно треть образцов сырого молока содержит потенциально вредные микроорганизмы.

Риски для здоровья

Согласно данным FDA, хотя сырое молоко употребляют около 1% американцев, оно вызывает 96% всех заболеваний, связанных с молочной продукцией.

Для детей, пожилых людей и беременных риск осложнений особенно высок. Даже в Пенсильвании, где продажа сырого молока разрешена, регулярно фиксируются вспышки заболеваний.

Что говорят защитники сырого молока?

Сторонники считают, что непастеризованное молоко полезнее благодаря сохранению питательных веществ.

Однако исследования показывают, что пастеризация лишь незначительно влияет на содержание витаминов, таких как витамин С, который всё равно содержится в молоке в микродозах. Влияние сырого молока на лактозную непереносимость, иммунитет или микробиом также научно не подтверждено.

Сыры из сырого молока

Сыры твёрдых сортов, выдержанные 60 дней и более, относительно безопасны даже из сырого молока. Однако мягкие и свежие сыры несут такие же риски, как и сырое молоко.

Наука продолжает изучать возможные преимущества сырого молока, но пока что доказанных плюсов меньше, чем известных рисков.

Уточнения

Пастериза́ция — процесс уничтожения вегетативных форм микроорганизмов (кроме термофильных) в жидких средах, пищевых продуктах путём однократного и непродолжительного их нагрева до температур ниже 100 °C, технология была предложена в середине XIX века  Луи Пастером, французским микробиологом и применяется для обеззараживания пищевых продуктов, а также для продления срока их хранения.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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