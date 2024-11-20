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Насколько опасны технологии ИИ в руках террористов

2:11
Наука

Развитие искусственного интеллекта вызывает не только восхищение, но и опасения. Устройства на основе больших языковых моделей (LLM), уже способны генерировать сложные тексты и изображения.

Насколько опасны технологии ИИ в руках террористов
Фото: pixabay.com by geralt, CC BY 4.0

Это вызывает вопросы об их возможном применении в преступных целях, включая помощь террористам в планировании биологических атак.

Исследование аналитического центра RAND Corporation даёт обнадеживающий ответ: на текущем этапе ИИ не может заменить человека в подготовке таких операций.

В отчёте подчеркивается, что планы атак, составленные с использованием ИИ, ничем не лучше тех, что разрабатывались без его участия.

В исследовании принимали участие 15 команд, которые моделировали атаки с использованием биологического оружия. Часть из них могла обращаться за помощью к языковым моделям.

Эксперты оценивали их планы по девятибалльной шкале. Результаты показали, что ИИ пока не способен существенно улучшить стратегию атак.

Более того, ответы, которые предоставляли языковые модели, были поверхностными и мало чем отличались от информации, доступной в открытом доступе.

Тем не менее опасения остаются. Генеративный ИИ, совершенствуясь, может расширить свои возможности. Пример тому — тон ответов, который порой казался пугающе дружелюбным, несмотря на зловещую суть запроса.

Так, исследователи приводят пример, где ИИ объяснял, как получить бактерии Yersinia pestis, возбудителя чумы, или предлагал "легенду" для покупки токсичных веществ. Хотя предоставленная информация была недостаточно точной, её тон говорит о необходимости строгого контроля.

Исследователи подчеркивают: на данном этапе технологии не позволяют создать идеальный план биологической атаки. Однако важно разработать правила регулирования ИИ, чтобы предупредить риски в будущем.

Политики должны использовать текущее окно возможностей, пока технологии остаются недостаточно развитыми для серьёзных угроз.

Уточнения

Чумна́я па́лочка (лат. Yersinia pestis) — вид грамотрицательных бактерий из семейства Yersiniaceae. Инфекционный агент бубонной чумы, также может вызывать чумную пневмонию и септическую чуму, ответственны за высокий уровень смертности в эпидемиях, имевших место в истории человечества, таких как "Юстинианова чума" (100 миллионов жертв)

RAND (англ  research and development — исследования и разработки) — американская некоммерческая исследовательская организация. Предоставляет услуги государственным учреждениям США, Европы, Среднего Востока и Азии. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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