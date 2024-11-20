Найдено доказательство культа богини Матери в Турции

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

В Турции расшифрована древняя надпись, возраст которой оценивается в 2600 лет. Она украшена изображениями львов и сфинксов и упоминает богиню Матеран, почитаемую фригийцами как "Мать богов".

Фото: Anadolu Agency by Ali Çelik, PDM

Этот памятник, известный как Арслан-Кая ("Скала льва"), на протяжении веков подвергался воздействию погодных условий и мародёров, что затруднило чтение текста.

Работу по расшифровке провёл Марк Манн профессор истории и археологии из Университета Пенсильвании. С помощью современных методов он изучил стилистические элементы памятника, фотографии и освещение, которые позволили ему уточнить детали надписи.

Манн утверждает, что текст подтверждает культ Матеран, почитаемой не только фригийцами, но и древними греками и римлянами. Последние называли её Magna Mater ("Великая мать").

Тем не менее его выводы укрепляют позицию, что Матеран действительно была объектом поклонения.

Памятник датируется VI веком до н. э., временем, когда регион находился под влиянием Лидийского царства.

Дальнейшие исследования и дебаты могут ещё больше пролить свет на загадки фригийской культуры и их связи с другими древними цивилизациями.

Уточнения

Фри́гия (греч. Φρυγία, лат. Phrygia, тур. Frigya) — внутренняя историческая область на западе Малой Азии и могущественное царство, являвшееся первой из известных грекам "паназиатских" держав. Существовало с примерно 1200 до 675 года до нашей эры, название "Фригия" произошло от имени бригов или фригийцев — народа, переселившегося сюда с территории южных Балкан.



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