Птерозавры, вымершие летающие рептилии, представляют собой одну из самых захватывающих групп древних животных. Недавно группа палеонтологов под руководством доктора Дэвида Хоуна из Лондонского университета королевы Марии описала новый вид птерозавров — Skiphosoura bavarica
. Открытие, опубликованное в журнале Current Biology, помогает понять, как ранние птерозавры эволюционировали в более крупных и сложных птеродактилоидов.
Образец был обнаружен в Баварии и сохранился практически в полном объеме, что редкость для птерозавров. Животное имело размах крыльев около двух метров, как у современных крупных птиц, и выделялось коротким, но жестким заостренным хвостом.
Такое состояние сохранности, включая трехмерную структуру костей, позволило ученым изучить анатомические особенности с исключительной детализацией.
Эволюционный переход
Палеонтологи разделяли птерозавров на две основные группы: ранних нептеродактилоидов и более поздних птеродактилоидов. Эти группы различались по строению головы, шеи, запястья, длине хвоста и пальцев ног. В 2010-х годах был найден промежуточный вид — дарвиноптераны, показавший, что изменения в голове и шее происходили первыми. Однако детали других изменений оставались загадкой.
Skiphosoura bavarica демонстрирует, что эволюционные изменения шли дальше: у нее удлиненное запястье, короткие пальцы ног и хвост, которые занимают промежуточное положение между дарвиноптеранами и птеродактилоидами. Новый вид также был крупным для своего времени, что указывает на то, что тенденция к увеличению размеров началась уже на этом этапе эволюции.
Современные технологии в изучении птерозавров
Образец был подробно изучен с помощью цифровой фотографии, включая ультрафиолетовое освещение, что позволило выделить мельчайшие детали структуры костей.
"Этот образец помогает соединить разрозненные звенья эволюционной цепочки птерозавров", — отметил Дэвид Хоун.
Стефан Сельцер, участвовавший в препарировании, подчеркнул важность укороченного хвоста как ключевой особенности для диагностики этого вида.
Значение открытия
Исследование также реконструировало эволюционное древо птерозавров, от ранних видов до птеродактилоидов. Важную роль в этой цепочке занимает Skiphosoura, подтверждающая последовательность изменений: увеличение головы и шеи, удлинение запястья, сокращение хвоста и пальцев ног.
"Это открытие помогает лучше понять, как развивались эти удивительные существа, и станет основой для дальнейших исследований", — добавил Хоун.
Птероза́вры или летающие ящеры (лат. Pterosauria, от др.-греч. πτερόν "крыло" и σαῦρος "ящер") — отряд вымерших летающих архозавров.
Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.