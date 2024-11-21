Современные технологии раскрыли загадки древних летающих рептилий

2:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Птерозавры, вымершие летающие рептилии, представляют собой одну из самых захватывающих групп древних животных. Недавно группа палеонтологов под руководством доктора Дэвида Хоуна из Лондонского университета королевы Марии описала новый вид птерозавров — Skiphosoura bavarica

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dorygnathus_banthensis_model.jpg by Ghedoghedo

. Открытие, опубликованное в журнале Current Biology, помогает понять, как ранние птерозавры эволюционировали в более крупных и сложных птеродактилоидов.

Образец был обнаружен в Баварии и сохранился практически в полном объеме, что редкость для птерозавров. Животное имело размах крыльев около двух метров, как у современных крупных птиц, и выделялось коротким, но жестким заостренным хвостом.

Такое состояние сохранности, включая трехмерную структуру костей, позволило ученым изучить анатомические особенности с исключительной детализацией.

Эволюционный переход

Палеонтологи разделяли птерозавров на две основные группы: ранних нептеродактилоидов и более поздних птеродактилоидов. Эти группы различались по строению головы, шеи, запястья, длине хвоста и пальцев ног. В 2010-х годах был найден промежуточный вид — дарвиноптераны, показавший, что изменения в голове и шее происходили первыми. Однако детали других изменений оставались загадкой.

Skiphosoura bavarica демонстрирует, что эволюционные изменения шли дальше: у нее удлиненное запястье, короткие пальцы ног и хвост, которые занимают промежуточное положение между дарвиноптеранами и птеродактилоидами. Новый вид также был крупным для своего времени, что указывает на то, что тенденция к увеличению размеров началась уже на этом этапе эволюции.

Современные технологии в изучении птерозавров

Образец был подробно изучен с помощью цифровой фотографии, включая ультрафиолетовое освещение, что позволило выделить мельчайшие детали структуры костей.

"Этот образец помогает соединить разрозненные звенья эволюционной цепочки птерозавров", — отметил Дэвид Хоун.

Стефан Сельцер, участвовавший в препарировании, подчеркнул важность укороченного хвоста как ключевой особенности для диагностики этого вида.

Значение открытия

Исследование также реконструировало эволюционное древо птерозавров, от ранних видов до птеродактилоидов. Важную роль в этой цепочке занимает Skiphosoura, подтверждающая последовательность изменений: увеличение головы и шеи, удлинение запястья, сокращение хвоста и пальцев ног.

"Это открытие помогает лучше понять, как развивались эти удивительные существа, и станет основой для дальнейших исследований", — добавил Хоун.

Уточнения

Птероза́вры или летающие ящеры (лат. Pterosauria, от др.-греч. πτερόν "крыло" и σαῦρος "ящер") — отряд вымерших летающих архозавров.

